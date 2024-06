Un Passo dal Cielo Anticipazioni 27 giugno 2024, Repliche: Pietro indaga da solo ma finisce nei guai!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata – in replica – di Un Passo da Cielo, in onda su Rai1 il 27 giugno 2024. Le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Fiction ci rivelano che Pietro si prenderà dei giorni di vacanza per indagare da solo sul rapimento del figlio di Natasha. Thiene finirà però nei guai...

Il nuovo appuntamento con le repliche di Un Passo dal Cielo ci aspetta il 27 giugno 2024, in replica su Rai1 alle ore 14.05. Le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Fiction ci rivelano che Pietro deciderà di indagare da solo sulla faccenda Eugenj ma finirà per mettersi nei guai con i rapitori del bambino. Silvia non lascia in pace Vincenzo e lui si trova in grande difficoltà mentre Tommaso e Giorgio devono risolvere alcuni casi da soli. Chiara confessa a Giorgio il suo tradimento e dopo giorni di freddezza, tra i due sembra tornare il sereno.

Un Passo dal Cielo: la Fiction sostituisce Il Paradiso delle Signore nell’estate 2024

Niente Soap per l’estate 2024 su Rai1. Il Paradiso delle Signore è stato sostituito dalle repliche delle prime stagioni di Un Passo dal Cielo, che rimarrà a farci compagnia sino ad agosto inoltrato. Successivamente sulla rete ammiraglia Rai arriveranno le puntate in replica di Che Dio ci Aiuti. Le vicende del grande magazzino milanese torneranno con gli episodi inediti a settembre 2024, con grandi sorprese e grandi novità tutte da scoprire.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Il sentiero della verità

Pietro trova il corpo di una giovane ragazza ai piedi di una diga. In un primo momento si pensa a un suicidio ma poi appare chiaro che si tratta di omicidio. Assunta riconosce la giovane vittima tramite una foto mostrata al telegiornale e rivela di averla vista, insieme a Natasha, in una clinica molto tempo prima. Pietro si dirige immediatamente sul posto e osserva come il medico capo si incontri con il rapitore di Eugenj ma purtroppo lo perde di vista. Con l’aiuto di Tommaso, Thiene riesce a entrare nella clinica e a trovare le informazioni necessarie per trovare il bambino. Purtroppo la famiglia affidataria di Eugenj nega tutto e non c’è possibilità di sottoporre il piccolo al test del DNA. Eva è gelosa del rapporto tra Vincenzo e Silvia e decide di attirare l’ispettore in una trappola, baciandolo in pubblico in un bar e facendo scatenare la stampa scandalistica. Silvia si infuria ma per Nappi è l’occasione per allontanarsi da lei senza troppo impegno.

Tra Eva e Vincenzo le cose migliorano ma proprio quando sembra cosa fatta, il periodo come assistente sociale della donna è finito e lei lascia San Candido perché Nappi non è in grado di confessarle i suoi sentimenti. Chiara ha baciato Karl e si sente ancora molto in colpa e alla fine decide di confessare tutto a Giorgio. Il giovane è furioso ma dopo aver chiesto consiglio a Pietro alla fine decide di perdonare la fidanzata.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Il veleno dell’uomo

Pietro non ha intenzione di rinunciare a trovare Eugenj e decide di prendersi qualche giorno di vacanza per indagare da solo. In clinica trova l’ostetrica Caterina che gli conferma tutta la storia. Pietro la prega di testimoniare in tribunale ma lei ha paura e non vuole saperne nulla. Le indagini finiscono per far uscire allo scoperto il rapitore, che prende di mira Pietro. Thiene si difende da un agguato ma un colpo di pistola viene comunque sparato. I criminali avranno colpito il forestale? Natasha attende il ritorno di Pietro e crede che l’uomo si sia allontanato per indagare su suo figlio. Preoccupata di non avere nessuna notizia chiede a Tommaso informazioni ma il ragazzo, sebbene al corrente di tutto, è costretto a negare di sapere qualcosa.

Vincenzo è alle prese con Silvia, che lo tormenta. La donna non lo lascia andare e Nappi è incapace di chiudere la loro storia. Una sera viene chiamato dalla bancaria a casa sua. Silvia è spaventata e crede che nella sua cantina ci sia un ladro. L’ispettore decide di indagare e in effetti trova qualcuno. Si tratta del marito della sua compagna, che ha finto di essere sparito per sottrarsi all’insistenza della moglie. Intanto Tommaso e Giorgio devono risolvere un caso di avvelenamento dell’acqua mentre la polizia si trova a indagare sulla morte di un camionista, il cui camion è sparito. Solo quando Pietro fa ritorno a San Candido le cose vengono risolte ma nessuno può evitare che il tunnel in cui è stato portato il mezzo di trasporto, venga fatto saltare in aria.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.