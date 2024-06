Un Passo dal Cielo Anticipazioni 24 giugno 2024, Repliche: Tommaso decide di aiutare Natasha

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata – in replica – di Un Passo dal Cielo, in onda su Rai1 il 24 giugno 2024. Le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Fiction ci rivelano che Tommaso deciderà di aiutare Natasha a ritrovare suo figlio mentre Giorgio verrà accettato nel corpo della forestale.

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata – in replica – di Un Passo dal Cielo, in onda su Rai1 il 24 giugno 2024 alle ore 14.05. Le Trame degli episodi della Fiction, che sostituisce Il Paradiso delle Signore per l’estate 2024, ci rivelano che Pietro aiuterà un giovane ragazzo a liberarsi della pesante accusa di omicidio mentre Tommaso prenderà a cuore il caso di Natasha e l’aiuterà a ritrovare suo figlio Eugenj. Tra Eva e Nappi le cose andranno molto bene e i due rafforzeranno la loro amicizia. Lo spauracchio di Silvia continuerà però a tormentare Vincenzo.

Un Passo dal Cielo: la terza stagione della Soap va in onda su Rai1

Continuano le repliche di Un Passo dal Cielo. Da venerdì 21 giugno 2024, su Rai1 è tornata la terza stagione della Fiction che sostituirà sino a fine agosto Il Paradiso delle Signore. L’estate 2024 è ricca di novità. La Soap ambientata nel grande magazzino milanese non è stata seguita dalla Soap Sei Sorelle come negli scorsi anni ma da due Fiction. Sino al 26 agosto 2024 ci faranno compagnia le vicende di Pietro Thiene mentre successivamente tornerà Che Dio Ci Aiuti.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Amici per la pelle

Paolo e Marco sono due adolescenti e ottimi amici. I due finiscono nei guai mentre “giocano” al tiro al bersaglio con il fucile, proibito dalla forestale. I ragazzi trovano, purtroppo, il corpo di un uomo morto e si convincono di averlo ucciso loro. Marco si dà alla fuga mentre Paolo si nasconde davanti alla capanna di Pietro, che ascolta la sua confessione e si convince che ci sia qualcos’altro sotto. Thiene decide di aiutarlo ma ha le mani legate per via della sospensione a cui è stato costretto dopo aver difeso Natasha. Nonostante non possa indagare come forestale, Pietro partecipa al caso come libero cittadino e riesce a trovare degli indizi molto importanti.

Natasha non ha rinunciato a trovare suo figlio e lo cerca, ogni giorno, al parco giochi dove lo aveva ritrovato. Molte madri e molti padri cominciano a guardarla con sospetto e pensano che sia una donna pericolosa per i loro bambini. Tommaso, prima che i genitori chiamino la polizia, interviene in favore della donna, che purtroppo non riesce a rivedere il suo Eugenj. Silvia riprende a creare il caos anche a distanza. La veterinaria chiede a Huber di procurarle un documento senza che Vincenzo lo sappia. Per sua fortuna, Nappi può contare sul sostegno di Eva, con cui sta costruendo un buon rapporto.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Il migliore

Un giovane campione di arrampicata libera cade mentre si allena con suo padre. Il ragazzo viene portato d’urgenza in ospedale e le sue condizioni sono gravissime. I suoi genitori si danno la colpa a vicenda e nessuno si accorge che il loro secondo figlio sta soffrendo moltissimo. Pietro, ancora turbato dal suo recente passato tornato ad assillarlo, si accorge che l’attrezzatura dello scalatore è stata danneggiata e che forse c’entra proprio il suo fratellino, geloso del fatto che il loro padre lo abbia sempre tenuto in poca considerazione. La situazione diventa pericolosissima quando il giovane cerca di dimostrare di essere pure lui un bravo scalatore e parte da solo. Pietro deve fare di tutto per impedirgli di farsi male.

Giorgio fatica a trovare lavoro e Chiara gli propone di lavorare nell’albergo dove lei è stata assunta come cuoca. Inizialmente va tutto bene ma poi, a causa di una cameriera scoperta a rubare del cibo, viene licenziato. Tommaso decide di aiutare Natasha a ritrovare suo figlio. Il forestale riesce a trovare qualcuno che riconosce la foto della tata del piccolo che però sembra essere partita per la Serbia. La sospensione di Pietro viene revocata e alla sua gioia si aggiunge quella di suo nipote, che scopre di essere stato accettato come guardia forestale. Eva e Vincenzo continuano a rafforzare il loro rapporto di amicizia ma Nappi continua a non togliersi dalla mente Silvia.

