Un Passo dal Cielo 7: Anticipazioni sulla Sesta Puntata di Stasera della Fiction con Giusy Buscemi

Anticipazioni TV

Pronti a tornare sulle Dolomiti? Stasera arriva in TV il sesto appuntamento con la settima stagione di Un passo dal cielo.

Va in onda questa sera giovedì 4 maggio 2023 alle ore 21:30 su Rai1 la sesta puntata di Un passo dal cielo 7, nuova stagione della fiction ambientata sulle Dolomiti italiane e tra le preferite dagli spettatori televisivi. Nel cast dei nuovi episodi che vedremo per un totale di otte prime serate, troviamo Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Marco Rossetti, Serena Iansiti, Gianmarco Pozzoli e Leonardo Pazzagli, con la partecipazione straordinaria di Giorgio Marchesi e Rocìo Munoz Morales.

La regia è affidata a Enrico Ianniello e Laszlo Barbo e la sceneggiatura a Mario Ruggeri, Carlo Mazzotta e Alberto Vignati. Un passo dal cielo 7, è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Luca Bernabei e Matilde Bernabei.

Un passo dal cielo 7: la Trama della Sesta Puntata

EP. 11 - Nido d'amore (Parte I)

L'omicidio di un fabbricante di sci mette in difficoltà i poliziotti. La pace ritrovata di Manuela è minata dal ritorno del suo ex-capo. Intanto, Mirko cerca di ricucire vecchi legami.

EP. 12 - Nido d'amore (Parte II)

Carolina cerca chiarezza con Vincenzo, che è in crisi sul lavoro. Intanto Manuela affronta il passato che fa visita a lei e Gregorio. Mirko dimostra il proprio valore, aiutato da Nathan.

Un passo dal cielo 7: lo sviluppo narrativo della nuova stagione

Nelle nuove puntate molte novità, senza tradire gli elementi più amati della serie: le splendide montagne del Cadore, la natura fragile e imponente e lo sguardo sempre rivolto al cielo. In questa stagione si fronteggeranno per imparare a convivere due punti di vista opposti e complementari: quello maschile e più tradizionale di Vincenzo e quello femminile e più empatico di Manuela. Abbiamo lasciato Manuela Nappi come giovane agente di polizia e la ritroviamo all’inizio di Un Passo Dal Cielo 7 che è diventata un’ispettrice.

E se all’inizio Vincenzo Nappi, suo fratello e Vice-Questore, è stupito di questo ritorno, scopriamo ben presto che il ritorno di Manuela non è casuale: un segreto l’ha spinta a tornare. Ed è a causa di questo segreto che tramite Manuela scopriremo due nuovi personaggi maschili: il misterioso Nathan, l’uomo degli orsi, e Gregorio Masiero, uno scultore solitario che nasconde profonde ferite. Intanto, sullo sfondo, la natura incantata della valle sembra minacciata dell’espansione di un potente allevatore locale, Luciano Paron. L’ambiente e la famiglia rimangono tematiche centrali di Un passo dal cielo. Ritroveremo Vincenzo e Carolina appena trasferiti con i rispettivi figli nella loro nuova casa, alle prese con un nuovo vicino, l’inossidabile Huber, e con dinamiche famigliari inedite. È sufficiente vivere tutti sotto lo stesso tetto per potersi definire una famiglia? Proveranno a capirlo insieme.

Stasera 4 maggio va in onda la quinta puntata della settima stagione di Un passo dal cielo, in prima serata su Rai1.