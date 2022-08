Un Altro Domani Anticipazioni Spagnole: Cloe ingannata. Ecco che cosa sta succedendo...

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Un Altro Domani, Cloe inizia a chattate con una persona che non è chi dice di essere. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Spagnole della soap opera!

Ad oggi, Maria e Cloe ancora non riescono a tornare ad essere amiche come un tempo. Le Anticipazioni spagnole delle puntate di Un Altro Domani, che ben presto andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che ci sarà un riavvicinamento tra le due... anche se ciò avverrà in un modo piuttosto particolare. Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame iberiche della soap opera.

Cloe chatta con Dani, nelle Anticipazioni Spagnole di Un Altro Domani

Mentre noi vediamo Maria decidere di partire per Siviglia, nel tentativo di allontanarsi per sempre dall'amata Cloe, i telespettatori spagnoli sanno già che tra le due si stabilirà una nuova e particolare connessione. La ragazza, stufa dalla relazione amorosa con Ribero, il quale l'annoia, e di conseguenza alla ricerca di uno svago, inizia a chattare con un giovane misterioso. Il suo nome è Dani, ma la sua identità è sconosciuta...

Anticipazioni Spagnole Un Altro Domani: Ribero e Cloe hanno ambizioni diverse...

Cloe non può neanche immaginare quanto bene conosca la persona che si nasconde dietro questo profilo falso. Neanche Ribero ha idea di ciò che sta avvenendo alle sue spalle. Il giovane, infatti, nel frattempo sta continuando a dirsi entusiasta della sua love story con la fidanzata, tanto da sognare il loro matrimonio ed i loro bambini... Insomma, mentre Ribero è certo che lui e Cloe avranno un raggiante futuro insieme, da costruire in paese, lei desidera trasferirsi altrove, a Madrid, e non in sua compagnia.

Dani non è chi dice di essere, nelle Anticipazioni Spagnole di Un Altro Domani

I loro diversi obiettivi, li portano inevitabilmente ad allontanarsi. Triste per tale ragione, Ribero si mette in testa di sorprendere Cloe, e le organizza un romantico picnic. Peccato che la fanciulla non si presenti all'appuntamento. Cloe, infatti, preferisce intrattenersi a parlare via social con il suddetto Dani... che, tra le varie cose che ha in comune con lei, ha persino una passione smodata per la capitale spagnola. Cloe si sentirà più vicina al suo nuovo amico virtuale che al partner con cui è fidanzata da anni. Dani, però, altri non è che la figlia di Elena, che sta ingannando l'amica. Ma perché Maria lo sta facendo?

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.45.