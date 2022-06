Un altro Domani Anticipazioni: Julia distrutta. Sergio è scomparso!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le trame delle nuove puntate di Un altro domani, la nuova soap spagnola di Canale5. Julia, giunta al giorno delle nozze, cambia idea e lascia Sergio, lui scompare nel nulla.

La soap Un altro domani ha debuttato da pochissimi giorni su Canale5 eppure il pubblico ne è già entusiasta. Le Anticipazioni spagnole della nuova soap ci rivelano che per Julia Maria Infante ci saranno tante decisioni difficili da prendere. La giovane, infatti, decidere di non sposare il fidanzato Sergio Cuevas a poche ore dalle nozze, provocando l’improvvisa sparizione di quello che sarebbe dovuto diventare di lì a poco il suo sposo.

Julia prende una decisione nelle nuove puntate di Un altro domani

La vita di Julia Infante sarà totalmente stravolta nelle nuove puntate di Un altro domani. La giovane si sta preparando alle nozze imminenti con il fidanzato Sergio Cuevas, ma ad una sola settimana dal lieto evento, la madre Diana decide di sconvolgere la sua intera esistenza, rivelandole che il padre biologico è Carlos Cruz e non Oscar, come lei ha sempre pensato fin dall’infanzia. Mentre rimane spiazzata dalla notizia, Julia fa una sequela di scoperte sempre più destabilizzanti: il padre Carlos è morto, le ha lasciato una casa in eredità e Sergio non ha pensato di comunicarle la sua intenzione di costringerla a trasferirsi in Canada dopo le nozze. Sempre più confusa ma determinata a scoprire qualcosa in più sulle proprie radici, Julia prenderà una decisione e si recherà nella casa lasciatale da Carlos per indagare, finendo per l’imbattersi nel diario della nonna Carmen.

Anticipazioni Un alto domani: "Questo matrimonio non s’ha da fare”

Julia decide di trascorrere del tempo nel paese del padre biologico, approfondendo la lettura del diario di nonna Carmen, che si rivela essere una donna straordinaria, e facendo amicizia con Elena, amica del defunto Carlos, e del locandiere Tirso Noguera. Proprio quest’ultimo colpirà in modo particolare Julia, che deciderà di trascorrere con lui anche la notte prima delle nozze con Sergio, non potendo nascondere a sé stessa di sentirsi particolarmente attratta dal giovane. Dopo aver preso una sbornia colossale e aver avuto un confronto acceso con la madre Diana, complice anche il nuovo interesse per Tirso, Julia capirà di non voler sposare Sergio e annullerà le nozze il giorno stesso del grande evento, gettando il suo non più promesso sposo nel caos. Mentre Diana cercherà di far riflettere la figlia, affatto felice per la sua decisione, Sergio farà perdere le sue tracce mettendo in difficoltà Julia.

Un altro domani Anticipazioni: Sergio se ne va, Julia disperata

Julia ha deciso di annullare le nozze con Sergio, lasciando il suo fidanzato vestito da sposo in mezzo a tutti gli invitati, completamente solo in chiesa dopo avergli comunicato la sua intenzione per telefono. Sergio cercherà un confronto con Julia ma, vedendola molto convinta della sua decisione, si arrenderà e comunicherà alla sua ex che per lei non rappresenterà mai più un intralcio in futuro. Queste criptiche parole e la totale sparizione di Sergio dalla città ne giro di poche ore preoccuperanno tantissimo Julia, che si sentirà responsabile della sorte del suo ex promesso sposo. Fortunatamente, grazie a Tirso, Sergio sarà ritrovato vagante nel bosco dopo due giorni, momento in cui si era perso poiché troppo scosso dal confronto con Julia.

