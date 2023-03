Un Altro Domani Anticipazioni dal 20 al 24 marzo 2023: Ines ed Angel si accusano a vicenda di aver ucciso Alicia!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Altro Domani in onda dal 20 al 24 marzo 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 20 marzo 2023

Tirso vorrebbe andare a salutare Julia, dato che non la vede da qualche giorno, ma Diana cerca di distoglierlo. A Rio Muni, invece, Carmen è convinta dell'innocenza di Victor, però Ventura irrompe in casa Villanueva con i suoi tirapiedi per trovare tracce del figlio.

Puntata in onda Martedì 21 marzo 2023

Ines ed Angel si accusano vicendevolmente per la morte di Alicia. A Robledillo, nel mentre, benché Julia abbia preso coscienza di amare Tirso, ha anche preso coscienza del fatto che quest'ultimo abbia dato avvio ad una relazione amorosa con Olga.

Puntata in onda Mercoledì 22 marzo 2023

Julia sta provando a fare di tutto pur di superare la delusione amorosa, ma sta facendo molta fatica. Dopo la fine della love story con Sergio, la giovane si sta domandando se incontrerà mai qualcuno che saprà amarla come lui l'amava. Intanto, Ribero soffre ancora per la rottura con Cloe.

Puntata in onda Giovedì 23 marzo 2023

Cloe, dopo aver lasciato Ribero, s'impegna a fargli capire che lui ha la sua identità, e che quindi può iniziare una nuova vita senza dipendere da lei. A Rio Muni, invece, Victor continua a risultare scomparso, e a far preoccupare Carmen.

Puntata in onda Venerdì 24 marzo 2023

Ines riapre la libreria in seguito alla morte di Alicia, però scopre che clienti e fornitori la credono madre di un traditore della patria, quindi non vogliono avere più niente a che fare con lei. Nel frattempo, si avvicina il giorno delle nozze di Enoa e Kiros, e quest'ultimo è un'anima in pena. Kiros sa che sta facendo la cosa giusta, ma sente di essersi condannato ad una vita infelice.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.