Un Altro Domani Anticipazioni 9 marzo 2023: Erik è scomparso!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 9 Marzo 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Elena fa di tutto per tirare su di morale Julia. Ignari di questo, Tirso e Olga, con l'aiuto degli altri amici, decidono di andare a cercare Erik, che sembra scomparso.

Un Altro Domani Anticipazioni: Angel sta per affrontare Alicia ma succede qualcosa di sconvolgente

Ines e Angel stanno vivendo una situazione davvero complicata con Alicia, la ragazza ormai li tiene sotto scacco. La giovane libraia, in accordo con Ventura, gestisce ogni movimento di Angel e decide su tempi, modi e persone con cui fare affari. Il figlio di Patricia esasperato è pronto quindi a mettere il punto, quando succede qualcosa di davvero sconvolgente e inaspettato!

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia assiste a un bacio di Tirso e Olga

Tirso e Olga continuano ad essere due dei grandi protagonisti delle recenti trame della soap. I due non sembrano più riuscire a mantenere le distanze, hanno perso ogni cautela, al punto da essere colti di sorpresa durante un bacio appassionato: Julia li ha scoperti e ha cominciato seriamente a soffrirne. Ventura nel frattempo è venuto a sapere del ricatto del figlio Víctor e, furioso, non ha esitato a ribaltare le accuse, anticipazioni rivelano però, che sarà il giovane ad avere la peggio!

Olga e Tirso sulle tracce di Erik, nella Puntata di Un Altro Domani del 9 marzo 2023

Elena fa di tutto per tirare su di morale di Julia, la ragazza è infatti totalmente sconfortata dopo aver visto il bacio tra Tirso e Olga: Julia capisce di aver perso troppo tempo dietro a Sergio e si pente per non aver avuto il coraggio di lanciarsi prima con Tirso. Olga e Tirso nel frattempo, anche se ignari della sofferenza di Julia, stanno vivendo come lei un momento di grande ansia e difficoltà: dopo le rivelazioni della madre, Erik è improvvisamente scomparso. I due, in preda al panico, si mettono subito sulle sue tracce!

