Un Altro Domani Anticipazioni 9 maggio 2023: Julia incolpa Sergio

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 9 maggio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Julia è convinta che Sergio sia l'autore dell'offensivo articolo che la riguarda. Dani riesce finalmente ad aprirsi con suo padre e a confessargli di essere un ragazzo.

Anticipazioni Un Altro Domani: Julia cerca un accordo con Sergio

Julia è stanca della guerra con Sergio, non ha più stima dell'ex ma comunque sa di dover accettare un accordo. Insomma, la ragazza è in cerca di una "conciliazione" che eviti un tortuoso scontro legale. Nel frattempo la situazione di Victor peggiora sempre più, il poverino in prigione subisce vessazioni e violenze, e per lui sembra che le porte del carcere non debbano aprirsi mai più.

Anticipazioni Un Altro Domani: Julia denigrata e derisa

Julia seppur con difficoltà cerca di trovare un punto di incontro con Sergio, la situazione non è felice ma la ragazza spera che sia almeno serena. Purtroppo a cancellare ogni speranza è un inaspettato articolo comparso sul web in cui la vita di Julia viene raccontata in maniera forse troppo ironica, la poverina si sente infatti umiliata e derisa. Chi si nasconderà dietro l'ennesimo sfregio a Julia e alla sua reputazione?

Julia incolpa Sergio, nella puntata di Un Altro Domani del 9 maggio 2023

Julia ne è certa, il colpevole è Sergio. Solo lui può aver tramato qualcosa di tanto meschino, dopo aver fatto di tutto per distruggere la sua azienda ora l'ex sta cercando anche di rovinare per sempre la sua reputazione. Quale sarà la risposta si Julia all'ennesimo attacco di Sergio? Nel frattempo Maria riesce finalmente a liberarsi di un peso, confessando a suo padre di essere un ragazzo!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45