Un altro Domani Anticipazioni 5 agosto 2022: Carmen dice a Victor di voler rallentare...

Chloe decide di fare un ultimo tentativo con Maria e le chiede di passare a casa sua a prendere delle cose. Le due ragazze si troveranno finalmente di nuovo faccia a faccia e potranno provare a capire se la loro amicizia ha ancora qualche speranza. Sergio ha detto addio a Julia proprio nel momento più complicato ma lei, sotto pressione a causa delle tensioni con Tirso, ha accolto la notizia con un sospiro di sollievo. Victor ha accompagnato la richiesta di fidanzarsi ufficialmente con un dono per Carmen, la scatolina è stata realizzata dalle esperte mani di Kiros. Sembra tutto perfetto ma il povero Victor non immagina delle trame dell'operaio: Kiros ha nascosto un messaggio per Carmen.

Dopo il loro ultimo litigio la rottura tra Julia e Tirso sembra ormai insanabile. La ragazza è davvero sotto pressione ma la situazione è destinata a peggiorare: sua madre le comunicherà di volersi trasferire da lei. Victor è molti dispiaciuto dalla richiesta di Carmen di rallentare le cose e prendersi del tempo per pensare riguardo al fidanzamento. Ma ragazzo non immagina certo che Carmen si stia sempre più avvicinando a Kiros e che l'attrazione tra i due continui a crescere. Intanto Ángel e Inés non si sono più incrociati dopo essersi lasciati trasportare dalla passione la sera prima.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.