Un Altro Domani Anticipazioni 4 gennaio 2023: Julia è gelosa di Olga!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 4 gennaio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che a causa dell'atteggiamento di Sergio, Julia inizierà a nutrire gelosia nei confronti di Olga.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 4 gennaio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Julia è gelosa di Olga. Maria è sul punto di confessare a sua madre Elena la verità, ma si blocca immaginandosi la sua reazione. Patricia convince Victor dei rinnovati sentimenti di Carmen nei suoi confronti. Julia è certa che sua madre le nasconda qualcosa. Alla bottega si presenta Lian, il braccio destro di Oscar, ma Diana la manda via con modi scortesi. Quando Julia le chiede spiegazioni sul suo gesto, sua madre le rivela la verità...

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia gelosa di Olga

Olga è in città da diversi giorni e sembra certa di voler rimanere, Julia, sotto pressione per la questione dell'assunzione, inizia a valutare la possibilità di prenderla a lavorare in falegnameria. Effettivamente la donna sembra preparata per sostituire brillantemente Elena, messa infatti alla prova con il restauro di un Mobile, supererà l'ostacolo senza alcuna difficoltà. Julia può finalmente tirare un sospiro di sollievo, eppure qualcosa la turba: a causa del comportamento di Sergio, prova gelosia nei confronti della madre di Eric. Nel frattempo Diana ha uno scontro con Lian, il braccio destro di Oscar, Julia, già insospettita dal recente atteggiamento delle madre, chiederà spiegazioni. Anticipazioni rivelano però che la verità lascerà la ragazza davvero sconvolta!

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen torna con Victor dietro consiglio di Kiros

Ventura fa sapere a Patricia della proposta fatta a Carmen e la mette in guardia: presto potrebbe diventare il suo concorrente più temibile. La donna furiosa affronta Carmen intimandole di sposare Victor: è quello l'unico modo per chiudere il debito e non creare danni alla famiglia! Kiros preoccupato per le minacce di Patricia nei confronti di Carmen le propone di fidanzarsi di nuovo con Victor per sviare i sospetti. Carmen alla fine accetta anche se vorrebbero solo iniziare una nuova vita con il suo Kiros.

Patricia convince Victor che Carmen lo ama! Nella Puntata di Un Altro Domani del 4 gennaio 2023

Carmen e Kiros sono consapevoli che per evitare di incorrere nei problemi del passato, dovranno stare ben attenti a calcolare ogni mossa per non essere scoperti. I due ragazzi sono pronti ad attendere pur di iniziare una vita insieme senza intralci. Intanto Patricia ignara che si tratti tutta di un farsa e soddisfatta delle decisione di Carmen, cerca di convincere Victor dei rinnovati sentimenti della sua figliastra. Il ragazzo è un po' diffidente, ma la donna riesce ad abbindolarlo!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45