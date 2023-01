Un Altro Domani Anticipazioni 3 gennaio 2023: Carmen e Kiros sono d'accordo. Che la farsa abbia inizio!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 3 gennaio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Carmen e Kiros sono consapevoli che per evitare gli errori commessi in passato dovranno tenere gli occhi ben aperti e attendere, prima di poter iniziare una vita insieme. Serralvo chiede aiuto a Patricia per catturare Ventura. Ines vuole preparare una cena romantica per suo marito per dimostrargli di essere tornata in piena salute. Julia, in cerca di una nuova assistente per la bottega, fa svolgere un test a Olga con un mobile e lei lo supera brillantemente, dimostrando di essere in grado di fare di tutto.

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia mette alla prova Olga

Olga è in città da diversi giorni e sembra certa di voler rimanere, Julia, sotto pressione per la questione dell'assunzione, inizia a valutare la possibilità di prenderla a lavorare in falegnameria. Effettivamente la donna sembra preparata per sostituire brillantemente Elena, messa infatti alla prova con il restauro di un Mobile, supererà la prova senza alcuna difficoltà. Juia capirà allora di aver finalmente trovato la soluzione che salverà la sua azienda, Olga dal canto suo, trovato un lavoro, potrà restare in paese accanto a Eric.

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen torna con Victor dietro consiglio di Kiros

Ventura fa sapere a Patricia della proposta fatta a Carmen e la mette in guardia: presto potrebbe diventare il suo concorrente più temibile. La donna furiosa affronta Carmen intimandole di sposare Victor: è quello l'unico modo per chiudere il debito e non creare danni alla famiglia! Kiros preoccupato per le minacce di Patricia nei confronti di Carmen le propone di fidanzarsi di nuovo con Victor per sviare i sospetti. Carmen alla fine accetta anche se vorrebbero solo iniziare una nuova vita con il suo Kiros.

Carmen e Kiros cercano di non essere scoperti! Nella Puntata di Un Altro Domani del 3 gennaio 2023

Carmen e Kiros sono consapevoli che per evitare di incorrere nei problemi del passato, dovranno stare ben attenti a calcolare ogni mossa per non essere scoperti. I due ragazzi sono pronti ad attendere pur di iniziare una vita insieme senza intralci. Serralvo chiede aiuto a Patricia per inchiodare finalmente Ventura. Ines vuole preparare una cena romantica per suo marito per dimostrargli di essere tornata in piena salute.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45