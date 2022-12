Un Altro Domani Anticipazioni 29 dicembre 2022: Julia rischia la chiusura!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 29 dicembre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che, dopo il licenziamento di Elena, Julia scoprirà di dover assumere subito o rischia la chiusura.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 29 dicembre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Elena rifiuta di tornare a lavoro e Julia accetta la sua decisione ed è serena, fino a quando un resoconto di Cloe fa scattare l'allarme sulla situazione dell'azienda. A Rio Muni, Carmen è indecisa sull'accettare o meno l'offerta di Ventura di aprire la propria ebanisteria in collaborazione con lui. Adesso che Francisco è indagato dalle autorità per la scomparsa del tenente Serralvo, Carmen è ancora meno propensa ad accettare la proposta di Ventura.

Julia scopre che, se non assume, rischia la chiusura! Nella Puntata di Un Altro Domani del 29 dicembre 2022

Dopo il licenziamento e dunque l'allontanamento di Elena, Julia inizia a sentire la sua mancanza e il pentimento è inevitabile tanto da spingerla a chiedere scusa e tornare sui suo passi. Purtroppo Elena non ne vorrà sapere! La donna rifiuterà di lavorare di nuovo con Julia certa che sia l'unico modo per preservare la loro amicizia. Messa alle strette, lavorativamente parlando, Julia non avrà altra scelta che che trovare un sostituto il prima possibile, Cloe ha infatti scoperto che se non assume subito rischia la chiusura. Nel frattempo, Olga si avvicinerà a Cloe per convincere Eric finalmente ad aprirsi con lei, ma il ragazzo non la prenderà bene.

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen non vuole danneggiare Francisco!

Carmen, consapevole delle conseguenze della sua rottura con Victor, cerca di aiutare la famiglia proponendo prima a Francisco e poi a Ventura un piano economico per chiudere il loro debito. L'idea di Carmen consisterà nell'esportare fuori i confini della Guinea i mobili artigianali prodotti dalla falegnameria. Una proposta lungimirante e assolutamente valida a cui però Ventura risponderà con una controproposta che lascerà tutti a bocca aperta! L'uomo propone a Carmen di aprire un suo laboratorio ma questo significherebbe fare concorrenza a suo padre e Carmen non vuole essere la causa della rovina del genitore, specie in questo momento complicato in cui Francisco è preso di mira dalle autorità a causa della scomparsa del tenente Serralvo.

Un Altro Domani Anticipazioni: Ines vuole inchiodare Alicia

Ines è completamente sola, dopo che Angel ha scoperto quanto orchestrato alle sue spalle. Il ragazzo si sta molto avvicinando ad Alicia e a nulla valgono le ammonizioni di Ines convinta che sia proprio la commessa ad avvelenarla. La moglie di Ventura, pronta ad inchiodare Alicia dirà ad Enoa di perquisire la libreria in cerca del veleno! Inés è pronta ad inchiodare Alicia e riprendersi la sua vita, approfittando di un suo momento di debolezza: la ragazza è devastata dal rifiuto di Angel.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45