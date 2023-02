Un Altro Domani Anticipazioni 28 febbraio 2023: Il piano di Julia fallisce!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 28 febbraio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Julia non trova il coraggio di confessare i propri sentimenti a Tirso. Nel frattempo, per saldare il debito con Sergio, tenta di stipulare un contratto di distribuzione nazionale ma le cose non vanno come sperato.

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia sottopressione

Julia è tornata a lavoro dopo una breve pausa e nulla sembra cambiato: Sergio preme per riavere i suoi soldi. Dopo l'ennesima rottura infatti, il giovane non accetta di uscirsene in sordina, è grazie a lui che Julia è riuscita a salvare la sua azienda e pretende che gli venga riconosciuto. La poverina disperata chiede aiuto a Olga e Maria affinché la aiutino a trovare remunerative commesse che la salvino dal giogo di Sergio.

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia non riesce a confessare a Tirso i suoi sentimenti

L'intraprendenza di Olga le vale un appuntamento con un importante distributore di mobili, un'occasione unica per salvare il Laboratorio. Nel frattempo, Chloe è preoccupata perché non riesce a mettersi in contatto con Dani. Olga va da Elena per confidarsi con lei su un segreto che riguarda Erik. Julia non trova il coraggio di confessare i propri sentimenti a Tirso, anzi, si getta a capofitto nel lavoro nella speranza di saldare il debito con Sergio e tenta di stipulare un contratto di distribuzione nazionale.

Il piano di Julia fallisce, nella Puntata di Un Altro Domani del 28 febbraio 2023

Julia cerca disperatamente una soluzione per chiudere il debito con Sergio e finalmente liberarsi dalle pressioni dell'ex. Sia Olga che Maria le stanno dando un gran mano ma Julia capisce che la sua unica speranza è un contratto di distribuzione nazionale. Purtroppo anticipazioni rivelano che nonostante gli sforzi l'affare non andrà in porto: Julia non riuscirà a chiudere il contratto!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45