Un Altro Domani Anticipazioni 27 ottobre 2022: Julia ha un nuovo socio!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 27 ottobre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Julia, messa alle strette da una rovinosa multa, accetta la proposta di Sergio!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 27 ottobre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.55: Julia si reca alla Previdenza Sociale per tentare di farsi annullare la multa, ma senza successo. Decide allora si farsi aiutare da Sergio, che le propone di diventare suo socio.

Un Altro domani: Diana felice del ritorno di fiamma tra Sergio e Julia!

Julia accetta la proposta di Sergio di tornare a essere una coppia, il che rende felice Diana, che però comincia ad insistere sul fatto che i due ragazzi debbano convivere. Julia, nonostante le pressioni della madre, sembra non avere fretta, ha infatti una nuova sfida da affrontare: consegnare un ordine speciale di mobili a un distributore nazionale. Se l'imprenditore resterà soddisfatto otterrà un importante contratto che garantirà uno splendido futuro al laboratorio.

Julia nei guai, Sergio le offre di diventare suo socio, nella puntata di Un Altro domani del 27 ottobre 2022

Julia finalmente parla apertamente con sua madre del sentimento che la lega nuovamente a Sergio. I due hanno decido di andarci piano ma Diana preme affinché la coppia si dia seriamente un'altra occasione tornando addirittura a vivere sotto lo stesso tetto. Da madre premurosa non vuole che Julia si possa far scappare un uomo d'oro e super innamorato, la donna dunque si affanna tanto, ignara che sarà presto il destino a riunirli, senza che lei debba fare ulteriore sforzo per convincere Julia! Dopo aver ricevuto una inaspettata multa della previdenza sociale infatti, Julia, incapace di trovare una soluzione per salvare il laboratorio e tutti i suoi dipendenti, accetta l'aiuto di Sergio che le propone un espediente sicuramente efficace, qualcosa a cui Julia non avrebbe mai pensato: diventare soci!

Un Altro domani: Erik ammette le sue colpe

Erik, dopo aver affrontato un duro confronto con lo zio ha finalmente ammesso il suo coinvolgimento nei furti e accettato di restituire la refurtiva. Come previsto, Cloe non ha affatto preso bene la questione e tra i due giovani c'è stata un'improvvisa battuta d'arresto. La smania di spensieratezza e divertimento, spinge Carmen a lasciarsi trasportare dalle dissolute serate del Club, cosa che desta grande sconcerto e sospetto nel suocero, Ventura.

