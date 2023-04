Un Altro Domani Anticipazioni 27 aprile 2023: Elena non si fida dell'Ex

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 27 aprile 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Elena è convinta che il suo ex marito nasconda qualcosa, e che Dani farebbe bene a non fidarsi di lui. In Africa, Victor subisce maltrattamenti in carcere.

La battaglia di nervi tra Angel e Ines prosegue: due versioni, due visioni, due ipotesi di assassinio. "La notte dei libri" è al centro dei sospetti ma cosa sarà accaduto davvero? Lo scontro tra i due, finché non si avranno delle risposte o addirittura un arresto, continuerà. Nel frattempo Ines si darà da fare per interrogare le domestiche di Patricia.

Angel e Ines continuano a scontrarsi in un clima di tensione e "La notte dei libri" resta determinante. Le diverse ipotesi formulate riguardo all'accaduto generano varie prospettive sulle dinamiche del crimine. Julia sta affrontando la procedura di liquidazione e inaspettatamente riceve il supporto di Sergio. Nonostante la giovane sia ormai rassegnata alla necessità di liquidare l'azienda, continua comunque a scontrarsi con Sergio.

Elena soffre dell'avvicinamento di sua figlia al padre misteriosamente ricomparso nella sua vita, la donna non si fida affatto e teme che l'ex nasconda qualcosa di grave e pericoloso. Nel frattempo la vita in carcere per Victor si fa sempre più dura, il ragazzo sembra desinato a marcire dentro una cella e a sopportare violenze e angherie, insomma, le promesse di Ventura sono cadute nel vuoto!

