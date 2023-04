Un Altro Domani Anticipazioni 25 aprile 2023: Angel e Ines ancora in guerra

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 25 aprile 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: la battaglia di nervi tra Angel e Ines prosegue: due versioni, due visioni, due ipotesi di assassinio. "La notte dei libri" è al centro dei sospetti.

Anticipazioni Un Altro Domani: Carmen sconvolta dalla confessione di Francisco

Nonostante le difficoltà, Carmen ottiene una confessione importante: Francisco ammetterà a Carmen che è stato lui, molti mesi prima, a dare a Ventura l'ok per trasportare attraverso la propria fabbrica le armi necessarie per innescare la rivolta contro il Governo spagnolo. L'uomo spera che scoperta la verità Carmen smetta di indagare. Intanto anche Ines e Angel sono alla disperata ricerca della verità sempre più sospettosi l'uno dell'altro e convinti che ci siano cose nascoste e compromettenti riguardo alla notte in cui Alicia è stata uccisa. Julia e Leo, nel frattempo, litigano.

Anticipazioni Un Altro Domani: Victor di nuovo sotto i riflettori

Carmen, grazie alla confessione di Francisco, scopre che i camion della fabbrica traportano armi per i ribelli per conto di Ventura. L'uomo ha parlato per far cessare le indagini dalla figlia, purtroppo quello che accadrà in questa puntata, farà capire a Carmen di dover continuare la sua lotta per smascherare i veri colpevoli o Victor sarà spacciato: nell'edizione mattutina del quotidiano verrà pubblicata una presa di distanze da Victor e dalle sue azioni.

Ines e Angel la battaglia prosegue, nella puntata di Un Altro Domani del 25 aprile 2023

La battaglia di nervi tra Angel e Ines prosegue: due versioni, due visioni, due ipotesi di assassinio. "La notte dei libri" è al centro dei sospetti ma cosa sarà accaduto davvero? Lo scontro tra i due, finché non si avranno delle risposte o addirittura un arresto, continuerà. Nel frattempo Ines si darà da fare per interrogare le domestiche di Patricia.

