Un Altro Domani Anticipazioni 2 marzo 2023: Angel riuscirà a convincere Alicia?

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda 2 marzo su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Angel chiederà aiuto ad Alicia per posticipare la riunione con i Suarez. Lei accetterà di assecondarlo?

Un Altro Domani Anticipazioni: Sergio rivuole i suoi soldi

Angel chiede un favore ad Alicia, in vista dell'esame di ingresso alla scuola diplomatica. Per salvare la bottega, Julia dovrebbe reinventarla di sana pianta e al più presto. Ma sotto pressione per la fretta e la preoccupazione, fatica a trovare un'idea brillante.

Julia è tornata a lavoro dopo una breve pausa e nulla sembra cambiato: Sergio preme per riavere i suoi soldi. Dopo l'ennesima rottura infatti, il giovane non accetta di uscirsene in sordina, è grazie a lui che Julia è riuscita a salvare la sua azienda e pretende che gli venga riconosciuto. La poverina disperata chiede aiuto a Olga e Maria affinché la aiutino a trovare remunerative commesse che la salvino dal giogo di Sergio.

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia cerca di salvare la bottega e ripagare Sergio

Julia è un po' giù di corda sembra non riuscire ne in amore ne sul lavoro. Da una parte c'è quel coraggio mancato che l'ha spinta a tenere segreti i suoi sentimenti a Tirso, dall'altra il debito con Sergio che può mandare in rovina gli affari del laboratorio. Almeno per quanto riguarda le faccende lavorative però, la ragazza sa di non essere sola, sia Olga che Maria le stanno dando un gran mano ma l'unica speranza resta un contratto di distribuzione nazionale. Riuscirà ad accaparrarselo?

Alicia asseconderà la richiesta di Angel? Nella Puntata di Un Altro Domani del 2 marzo 2023

Le speranze di Julia si infrangono, non riesce infatti ad accaparrarsi il contratto sperato e soprattutto, terribilmente sottopressione, fatica a trovare una qualsiasi altra idea brillante. Angel è spalle al muro, Alicia d'accordo con Ventura, parteciperà e vigilerà sull'incontro con i Suarez. Il ragazzo, in vista dell'esame di ingresso alla scuola diplomatica, vorrebbe tanto rimandare e così prende coraggio e chiede aiuto proprio alla sua "aguzzina". Alicia accetterà di intercedere con i Suarez per posticipare l'incontro?

