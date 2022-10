Un Altro Domani Anticipazioni 14 ottobre 2022: Ventura minaccia Francisco!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 14 ottobre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.55: Ventura, dopo aver scoperto che qualcuno sta facendo domande sui bauli, minaccia Francisco: deve scoprire di chi si tratta e farlo smettere, o se ne occuperà personalmente.

Un Altro Domani Anticipazioni: Kiros esplode di fronte a Ines

Dopo il danno la beffa: Kiros ha dovuto prima accettare le imminenti nozze della donna che ama, poi di aiutarla ad organizzare il matrimonio con un altro uomo. Victor infatti, ha imposto all'operaio di aiutare la sua futura sposa con i festeggiamenti. Il poverino costretto a dire sì, è però ormai allo stremo tanto da esplodere di fronte a Ines. Carmen, mortificata e preoccupata. si premurerà subito di chiedere scusa a Ines e di trovare una giustificazione valida. La donna, forse più sensibile anche a causa del difficile momento che sta vivendo con Angel, si mostrerà molto comprensiva.

Un Altro Domani Anticipazioni: Ines nutre sospetti su Angel!

Carmen è molto arrabbiata per l'assenza del suo fidanzato nei preparativi del matrimonio. Non solo deve prendere le decisioni senza Victor, ma deve farlo in compagnia di Kiros. Una situazione sempre più insostenibile che ha portato il servo ad esplodere di fronte a Ines, per fortuna molto comprensiva. La donna troppo presa da Angel e dai sospetti che Alicia ha insinuato in lei, riguardo a un presunto tradimento dell'amante, non è voluta andare a fondo allo strano comportamento di Kiros.

Ventura scopre tutto e se la prende con Francisco, nella Puntata di Un Altro Domani del 14 ottobre 2022

Nel frattempo nel presente Sergio e Julia sempre più presi dall'organizzazione della giornata del mobile e travolti da una incontrollabile passione, finiscono per fare un passo falso che rischia di svelare la vera natura del loro rapporto. Ma c'è qualcun altro pronto a rischiarsela grossa: a Rio Muni l'ostinata Patricia ha continuato ad indagare sul contenuto delle casse caricate sui furgoni della falegnameria, la donna è convinta che si tratti di merce che scotta. Francisco le ha intimato di stare alla larga dalla faccenda ma Patricia non ne ha voluto sapere, ora però Ventura ha scoperto che qualcuno sta indagando sui loro traffici e vuole che sia proprio Francisco ad occuparsene!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.