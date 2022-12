Un Altro Domani Anticipazioni 13 dicembre 2022: Maria riesce finalmente ad aprirsi!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 13 dicembre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Maria chiederà a Julia di coprirla, ha infatti deciso di partecipare alla sua prima riunione dell'associazione trans.

Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44:Maria trova finalmente il coraggio di andare a una riunione dell'associazione dei trans e chiede a Julia di coprirla. Li riesce ad aprirsi e a raccontare la sua storia.

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia messa a dura prova

L'ordine per il distributore nazionale di mobili mette a dura prova il laboratorio di Julia. Il termine di consegna si avvicina e ci sono ancora molte cose da fare. Alla riduzione dell'orario di lavoro e alla stanchezza degli operai si aggiungono altri problemi che portano Julia al limite delle forze e vicina a una crisi di nervi. Questo cocktail di emozioni negative si ripercuote sul rapporto con Elena.

Un Altro Domani Anticipazioni: Alicia perfida contro Ines

Dopo il malore accusato in libraria da Ines, Angel è profondamente preoccupato. Il ragazzo ovviamente ignora i sospetti della sua amante, convinta di essere incinta e di dover quindi evitare a tutti i costi una visita più approfondita del medico. E' in questo stato di totale confusione che il figlio di Patricia proverà a cercare risposte e conforto in Alicia, la quale, perfida come sempre, accetterà di rivelargli la verità sul malore di Ines: il problema di Ines è la Menopausa!

Maria partecipa alla sua prima riunione dell'associazione dei trans, nella Puntata di Un Altro Domani del 13 dicembre 2022

Maria, aiutando Riberio ha finalmente capito di dover archiviare il passato di dover tentare di fare chiarezza sul futuro. E' proprio con questa intenzione che deciderà finalmente di aprirsi e partecipare a una riunione della associazione dei trans. Ovviamente sua madre non dovrà sapere nulla, è per questo infatti che la ragazza chiederà aiuto a Julia, la quale, comprensiva, accetterà di coprirla.

