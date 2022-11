Un Altro Domani Anticipazioni 11 novembre 2022: Julia licenzia Elena?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 11 novembre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.55: Julia, con l'acqua alla gola per la multa ricevuta dalla previdenza sociale, deve prendere decisioni drastiche. Ma anziché licenziare Elena, riduce il salario di tutti i dipendenti.

Un Altro domani Anticipazioni: Victor punisce Kiros!

María scopre con terrore che Río si è presentato a Robledillo chiedendo di Dani. L'idea che qualcuno scopra chi è veramente le provoca immensa ansia. Alla Colonia, Kiros continua a subire le conseguenze di aver cercato di aiutare Carmen. Sebbene il giovane, finito in carcere proprio a causa del suo intervento in favore di Carmen, sia riuscito a riconquistare la libertà, Víctor, non si fida più di lui e lo punisce con una dura sanzione.

Un Altro domani Anticipazioni: Carmen vuole aiutare Kiros ma invece finisce per...

Quando Carmen viene a sapere dell'allontanamento di Kiros dalla falegnameria e della durezza di Victor nei suoi confronti, si sente incolpa e cerca di mediare. Purtroppo il risultato che otterrà sarà molto diverso da quello sperato. Da parte sua, Ángel non avrà ormai altra scelta che confessare a Inés di dover purtroppo continuare a collaborare con Ventura. Intanto la libraia è molto preoccupata per l'atteggiamento sempre più invadente di Alicia che pare aver completamente frainteso i termini della sua finta relazione con Angel

Elena rischia il suo posto di lavoro! Nella Puntata di Un Altro Domani 11 novembre 2022

Il debito con la previdenza sociale ha messo Julia alle strette, ma Sergio le dà una soluzione: se licenzia Elena può pagare l'amministrazione. Julia si rifiuta di licenziare la sua amica e stabilisce che la soluzione migliore è una riduzione generale del salario per tutti i lavoratori. La sua scelta, seppur generosa e saggia, non verrà condivisa da Elena, che si sentirà di togliere qualcosa ai suo compagni. Ad angosciare Maria nel frattempo, non è il lavoro ma Chloe, ha infatti capito che l'amica prova ancora dei sentimenti per Dani e non riesce proprio ad accettarlo!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45