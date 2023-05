Un Altro Domani Anticipazioni 10 maggio 2023: Jaime dimostra di essere cambiato!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 10 maggio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Jaime, dopo la confessione di Dani, parlerà con Elena ammettendo gli errori del passato e promettendole un cambiamento.

Anticipazioni Un Altro Domani: Julia denigrata e derisa

Julia seppur con difficoltà cerca di trovare un punto di incontro con Sergio, la situazione non è felice ma la ragazza spera che sia almeno serena. Purtroppo a cancellare ogni speranza è un inaspettato articolo comparso sul web in cui la vita di Julia viene raccontata in maniera forse troppo ironica, la poverina si sente infatti umiliata e derisa. Chi si nasconderà dietro l'ennesimo sfregio a Julia e alla sua reputazione?

Anticipazioni Un Altro Domani: Julia incolpa Sergio

Julia ne è certa, il colpevole è Sergio. Solo lui può aver tramato qualcosa di tanto meschino, dopo aver fatto di tutto per distruggere la sua azienda ora l'ex sta cercando anche di rovinare per sempre la sua reputazione. Quale sarà la risposta si Julia all'ennesimo attacco di Sergio? Nel frattempo Maria riesce finalmente a liberarsi di un peso, confessando a suo padre di essere un ragazzo!

Jaime è molto cambiato, nella puntata di Un Altro Domani del 10 maggio 2023

Dani ha rivelato prima a sua madre Elena di essere un ragazzo trans, dopo, con un po' di coraggio, l'ha detto anche a suo padre Jaime. Quest'ultimo, nonostante un'iniziale titubanza, l'ha abbracciato forte confermandogli tutto il suo amore e la sua comprensione. Jaime in realtà ammetterà a Elena di essere rimasto spiazzato ma le prometterà anche che farà del suo meglio per stare accanto a suo figlia in questo momento complicato.

