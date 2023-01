Un Altro Domani Anticipazioni 10 gennaio 2023: Ines sola contro Alicia

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 10 gennaio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: a Rio Muni, Ines trova di nuovo la libreria in disordine, e a molti libri sono state addirittura strappate le pagine. Ines si arrabbia di nuovo con Alicia minacciando di licenziarla.

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia tra due fuochi

Diana ha uno scontro con Lian, il braccio destro di Oscar, Julia, già insospettita dal recente atteggiamento delle madre, chiederà spiegazioni. La verità lascerà la ragazza davvero sconvolta: i suoi genitori stanno divorziando, Lian è la nuova compagna di Oscar. La situazione del divorzio è destinata a complicarsi perché Diana non ha nessuna intenzione di trovare un accordo consensuale, su Julia dunque il carico è doppio: non solo la ragazza dovrà fare i conti con questa separazione davvero inaspettata e con la nuova relazione del padre, a peggiorare le cose interverrà anche il comportamento di Diana. La donna è infatti pronta a dare del filo da torcere all'ex marito, costi quel che costi.

Un Altro Domani Anticipazioni: Ines sola contro Alicia

Angel è rimasto sconvolto quando ha scoperto che Alicia sta leggendo un libro riguardante la storia di un omicidio per avvelenamento. Pentito di non aver creduto ai sospetti di Ines si reca da lei in gran segreto per chiederle perdono. Purtroppo anticipazioni rivelano che l'idillio tra i due ex amanti è ancora lontano, Angel infatti, nonostante le nuove informazioni raccolte, e i continui crudeli dispetti della ragazza contro Ines, non sembra intenzionato a fare nulla per fermarla.

Alicia continua a vessare Ines, nella Puntata di Una altro Domani in onda il 10 gennaio 2023

Ines ha quasi rischiato di morire a causa del piano della sua folle lavorante che ha tentato di ucciderla con del veleno. Ma le vessazioni non sono finite neppure quando Ines, riuscita scaltramente a cavarsela, è rientrata in libreria: Alicia le fa trovare tutto in disordine, molti libri addirittura strappati. Purtroppo la poverina dovrà cavarsela da sola contro la nemica, Angel infatti, intimorito dalla minaccia di Alicia, pronta a svelare a Ventura della sua relazione con Ines, si tirerà indietro lasciando delusa e contrariata Ines.

