Un'altra Verità: Stasera su Canale 5 la Seconda puntata della miniserie francese

Anticipazioni TV

Dopo un esordio promettente torna oggi in prima serata su Canale 5 la miniserie thriller francese Un'altra verità. Tutte le anticipazioni per arrivare preparati.

Il passato è difficile da dimenticare, si ripercuote sempre nell'oggi. Una massima di saggezza apparentemente banale ma sempre valida, anche per Audrey, la protagonista di una miniserie thriller campione di ascolti in Francia, Un'altra verità, che torna oggi mercoledì 4 maggio in prima serata su Canale 5 dopo un esordio molto promettente. Protagonista è l’eclettica Camille Lou nel ruolo della parigina Audrey, insieme a lei nel cast anche Annelise Hesme, Roxane Bret, Marilyn Lima e Thierry Neuvic.

Il passato di Audrey torna bruscamente a galla, quando una ragazza di 17 anni viene assassinata. Nulla collega questo omicidio all’aggressione subita nel 2003, eppure la donna ne è certa: il killer è tornato. Ma per provarlo deve affrontare il suo passato e le sue bugie. Perché, quella notte, ha mentito a tutti e su tutto.

Le Anticipazioni sulla Puntata di Stasera di Un'altra verità

Pauline è incinta all'ottavo mese e in seguito a un malore la procuratrice sembra decisa a toglierle il caso. La sua reazione non può che essere forte, vuole assolutamente continuare a occuparsene, insistendo per poter contare sul supporto del padre nell'indagine.

Nel secondo episodio di serata, invece, quando i genitori di Elaura tornano a casa scoprono che la figlia è scomparsa, allarmandosi subito. Purtroppo la triste verità emerge presto: il cadavere della giovane donna è rinvenuto sulla spiaggia. Non ci sono dubbi: Itsas ha colpito di nuovo in maniera efferata.