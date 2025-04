Tutto Quello che Ho, Intervista a Edoardo Miulli il giovane e talentuoso Roberto nella Fiction con Vanessa Incontrada

Anticipazioni TV

Abbiamo intervistato Edoardo Miulli, protagonista di Tutto Quello che Ho, nei panni di Roberto Santovito. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato questo giovane e talentuoso artista.

Dal 9 aprile 2025 su Canale5 ci sta facendo compagnia una nuova Fiction, Tutto quello che Ho, interpretata da Vanessa Incontrada e Marco Bonini. La seconda puntata della serie è andata in onda lo scorso mercoledì 16 aprile 2025 e abbiamo potuto apprezzare ancora di più la bravura del giovane Eduardo Miulli, che interpreta Roberto, il figlio di Lavinia e Matteo e probabilmente colui che sta soffrendo maggiormente per la morte della sorella e che, diversamente dai suoi genitori, è costretto a farlo in silenzio e in completa solitudine.

Miulli è un giovanissimo artista e non ci si deve far ingannare dall'età anagrafica del ragazzo che abbiamo avuto il piacere di intervistare. In Tutto quello che Ho l'attore si è calato nel personaggio di un ragazzo più o meno della sua stessa età, con tutti i problemi della sua giovinezza, la malinconia, l’incapacità di comunicare apertamente i propri sentimenti ma solo per paura di essere giudicato e ancora più abbandonato.

Non è semplice raccontare storie così complicate come quelle che sono protagoniste di Tutto quello che Ho ma Eduardo ci riesce alla grande e la sua presenza accanto a due attori esperti come l'Incontrada e Bonini, dimostra la sua preparazione e la sua maturità e ce lo ha dimostrato anche rispondendo alle nostre domande con piglio sicuro (come leggerete) e con quella serietà che molto spesso dimentichiamo possano avere anche i nostri ragazzi, soprattutto quelli che hanno le idee chiare, che sanno cosa desiderano e che fanno di tutto per conquistarlo con le proprie forze e con il proprio talento.

Tutto quell che Ho: Intervista a Edoardo Miulli

Prima di passare alla nostra intervista a Edoardo, che ringraziamo per averci raccontato qualcosa di lui, vogliamo svelarvi qualcosa in più sulla sua biografia.

Edoardo Miulli classe 2010 ha cominciato a coltivare la passione per la recitazione all’età di sei anni. A 10 anni arriva il primo film, Game of love, in cui viene scelto per interpretare il protagonista, Roy, da bambino. Successivamente compare in alcuni progetti televisivi come Nuovi Eroi, lo Spot bancomat e come protagonista della pubblicità della Mulino Bianco. Nel 2023 arriva Improvvisamente a Natale mi sposo, in cui interpreta Walter. La sua prima grande esperienza è stata sul set di Crush la storia di Diego, nel quale lo si può vedere nei panni di Leo, un carismatico ragazzo capo di una baby gang.

Ecco cosa ci ha rivelato:

Ciao Edoardo. Sei giovanissimo ma ci pare di capire che tu abbia le idee piuttosto chiare. Ci piacerebbe conoscerti meglio e vorremmo che fossi tu a raccontarci chi sei. Chi è Edoardo?

Edoardo è un ragazzo solare molto empatico, un ragazzo testardo e protettivo, un ragazzo pieno di passioni tra cui lo sport (ho praticato il rugby x 7 anni) e la musica; amo fare il bit box (ovvero la delle percussioni con la bocca) e mi piace cantare. Ma la mia più grande passione è la recitazione.

Ti stiamo vedendo in TV nel ruolo di Roberto il figlio di Vanessa Incontrada e Marco Bonini in Tutto quello che Ho. Il tuo personaggio è un giovane che sta soffrendo molto sia per la morte di sua sorella sia per il comportamento dei suoi genitori, che lo stanno “dimenticando”. Quanto è stato importante per te interpretare questo ruolo?

Ogni ruolo che fino ad ora mi è stato affidato è stato importante per me. Adoro recitare perché posso raccontare mille storie diverse, io interpreto il ruolo dando una parte di me al personaggio e in cambio ricevo qualcosa dal personaggio che interpreto. Ad esempio per immedesimarmi in Roberto ho dovuto vivere la sua tragedia come se fosse la mia (anche io ho una sorella più grande) ho lasciato dentro di lui tutte le mie emozioni, le mie paure e la mia rabbia per quanto accaduto a Camilla, per la tragedia vissuta da tutta la mia famiglia. Roberto invece ha lasciato la forza di scavare dentro di me facendomi conoscere degli aspetti emotivi di me stesso che non sempre faccio venire fuori.

Cosa ti ha spinto a diventare attore? Come è nata la tua passione per la recitazione?

La recitazione è la mia più grande passione, la coltivo fin da piccolo! Mia nonna mi racconta spesso che quando avevo 4-5 anni ideavo i miei spettacoli e li mettevo in scena per intrattenere la mia famiglia durante i pranzi domenicali. Poi all’età di 6 anni ho partecipato ad uno spettacolo serale durante la mia vacanza estiva in un villaggio turistico. Ero il protagonista da bambino, Tarzan. Ricordo ancora l’emozione che ho provato quando sono salito su quel palco, tutte quelle luci, la musica, mille persone che applaudivano. È stato un sogno. Quel giorno ho detto a mia mamma che sarei voluto diventare un attore.

C’è un ruolo che desideri ardentemente interpretare? Se sì, qual è?

Un ruolo ben definito non direi mi piacerebbe un giorno essere il protagonista di un film di Mainetti. Lui mi piace perché nei sui film cerca sempre qualcosa di nuovo, di non convenzionale partendo sempre dalle sue radici, dalla nostra bellissima città. A chi verrebbe mai in mente di unire la romanità alla tradizione dei combattimenti kung fu?

Cosa desideri nel tuo futuro, professionale e personale? Insomma cosa desideri per te e per la tua carriera?

Il mio sogno più grande è quello di realizzarmi come attore e di trasformare questa passione in un lavoro duraturo. Non mi abbatto facilmente per cui lavorerò sodo per far sì che il sogno esca dal cassetto e diventi realtà.

Sei molto attivo sui social come quasi tutti gli artisti in questo momento. Dalla tua parte hai il fatto di essere giovanissimo quindi più avvezzo a questo mezzo di comunicazione. Credi che un artista non possa fare a meno dei social al giorno d’oggi e cosa rappresentano per te?

Diciamo che i social al giorno d'oggi ci permettono di mantenerci in contatto con moltissime persone, ci permettono di far conoscere chi siamo, le nostre passioni etc. Per me sono molto utili se utilizzati nella giusta maniera. Insomma sono un mezzo di comunicazione molto potente. Sicuramente noi giovani siamo più orientati a farlo, ci viene naturale, non credo siano indispensabili ma forse oggi un artista non può essere totalmente assente da questo mondo.

Tutto quello che ho va in onda in prima serata su Canale5.