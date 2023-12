Tutti pronti ai fornelli, torna Masterchef

Anticipazioni TV

Tutto pronto nelle cucine di Masterchef per il ritorno ogni anno tanto atteso del cooking show di culto della televisione. Il trio dei giudici e chef non cambia, mentre la sfida è sempre più sulla varietà di protagonisti e modi di intendere la cucina.

Le ugole tacciono, e gli stomaci prendono le redini. Fornelli in fibrillazione per il ritorno di Masterchef con la tredicesima edizione, dopo la conclusione della più sofferta stagione di X Factor. Il giovedì in prima serata su SkyUno torna dal 14 dicembre alle 21.15 di proprietà degli aspiranti chef di tutta Italia, ma soprattutto dei tre giudici/chef/star, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che ormai hanno raggiunto un equilibrio perfetto, diremmo anche fisico, con le loro inconfondibili sagome che si stagliano sulla colorata scenografia della pay tv.

Tutti diversi tra loro ma con un elemento in comune: la passione per la cucina. E con un sogno a guidarli: diventare il nuovo Masterchef italiano. Anche quest’anno aspiranti chef provenienti da tutta Italia (e non solo) si candidano ad entrare nella Masterclass. La valutazione insindacabile dei piatti e la scelta di chi dei loro autori merita di entrare tra i concorrenti ufficiali di quest’anno, come sempre, è nelle mani dell’irresistibile trio in giuria formato dagli chef stellati. Un percorso appassionante che porterà fino alla proclamazione del miglior chef amatoriale d’Italia, titolo che al termine della scorsa edizione è andato a Edoardo Franco, l’originale ed esuberante ex rider di Varese. In palio, per il vincitore, 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Quella che sta iniziando sarà una stagione ricca di novità, per Masterchef Italia. Ma anche una stagione speciale: il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy festeggerà infatti un traguardo storico, quello dei 300 episodi della versione italiana (nel mondo sono state prodotte più di 500 edizioni dal reboot nel 2005, in 67 versioni locali - che diventeranno 70 nel 2024 con il debutto in 3 nuovi paesi - con oltre 300 milioni di spettatori e più di 10mila episodi in onda). Questo traguardo sarà celebrato in un episodio speciale, atteso per fine gennaio, in cui la sfida della Masterclass scorrerà in parallelo con il festeggiamento per questo straordinario compleanno.

Le novità di stagione si inseriscono nel meccanismo della gara di quest’anno.

Come da tradizione, si partirà con i Live Cooking, al centro dei primi due episodi attesi per giovedì 14 dicembre alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go. I Live Cooking saranno per gli aspiranti componenti della classe la prima occasione per far conoscere se stessi e la loro idea di cucina ai giudici: un piatto ideato da loro, ultimato e impiattato in totale autonomia e in pochi minuti davanti al trio, che sia il manifesto della propria idea di cucina e soprattutto capace di conquistare i palati dei tre. In caso di unanimità a favore del piatto, il cuoco amatoriale sarà già ufficialmente nella Masterclass; con due sì, invece, dovrà indossare un grembiule grigio col quale affrontare il limbo di uno Stress Test, una nuova prova a tempo senza possibilità di appello nella quale solo i migliori conquisteranno il grembiule bianco con su scritto il proprio nome.

Novità di quest’anno è che di fatto i giudici non saranno da soli a fare le valutazioni durante i Live Cooking e lo Stress Test: da qualche parte in studio, nascosto dalla vista dei concorrenti, ci sarà un “giudice ombra”, una persona misteriosa che avrà il compito, in un secondo momento, di aiutare Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli nella selezione. Una persona la cui identità rimarrà segreta per un po’: durante le cucinate delle prove rimarrà sempre in silenzio ma potrà osservare da vicino, senza essere visto, l’operato dei cuochi e sondare le loro lacune, e il suo parere potrebbe essere preziosissimo per Bruno, Antonino e Giorgio quando saranno chiamati a dare il proprio indiscutibile responso.