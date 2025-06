Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo: stasera su Canale 5, l'ultimo appuntamento con lo show de Il Volo

Anticipazioni TV

Oggi, lunedì 2 giugno, Il Volo incanta Mantova: in prima serata su Canale 5 l’ultima tappa di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo

Un evento imperdibile, una cornice d’eccezione e un cast stellare. Domani, lunedì 2 giugno, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il gran finale della terza edizione di Il Volo - Tutti per Uno: Viaggio nel Tempo, lo spettacolo musicale che unisce arte, emozione e grandi voci.

Per l’occasione, Palazzo Te di Mantova, uno dei simboli del Rinascimento italiano, si trasformerà in un teatro a cielo aperto, pronto ad accogliere le straordinarie esibizioni di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ovvero Il Volo, il trio italiano più amato nel mondo. Al loro fianco, in conduzione, la presenza luminosa di Vanessa Incontrada, che accompagnerà il pubblico in questo viaggio tra epoche e melodie.

Il concept della serata ruoterà attorno a un viaggio nel tempo musicale, che spazierà dai classici intramontabili del repertorio de Il Volo fino a cover iconiche della musica italiana e internazionale. Sul palco si alterneranno momenti da solisti, esibizioni in trio e duetti emozionanti con una serie di ospiti d’eccezione. Il tutto sarà impreziosito dall’accompagnamento di una grande orchestra e da scenografie suggestive.

A rendere ancora più indimenticabile questa terza e ultima puntata, una lista di ospiti prestigiosi: Alessandra Amoroso, Brunori Sas, The Kolors, Arisa, Giuseppe Fiorello, Clara, Mario Biondi, Gennaro Desiderio, Andrea Griminelli e l’inconfondibile voce di Giorgia.

“Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo” è un progetto ideato da Michele Torpedine, prodotto da FriendsTv per Mediaset e giunto con successo alla sua terza edizione. La regia è firmata da Luigi Antonini.

Una serata speciale, tra musica, emozioni e cultura, che promette di lasciare il segno e rendere omaggio al meglio dell’arte italiana. L’appuntamento è per oggi, lunedì 2 giugno, in prima serata su Canale 5.