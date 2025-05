Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo: Il Volo torna in prima serata su Canale 5 con ospiti d’eccezione

Anticipazioni TV

Dopo il successo della prima puntata, prosegue il “Viaggio nel Tempo” dei ragazzi de Il Volo con il secondo appuntamento di "Tutti per Uno" in onda, oggi, lunedì 26 maggio in prima serata su Canale 5.

Il trio italiano più celebre al mondo si esibirà in una serata-evento all’insegna della grande musica, con ospiti straordinari e performance indimenticabili. Dopo l’eccezionale successo della prima puntata, oggi, lunedì 26 maggio in prima serata su Canale 5, torna l’attesissimo show Il Volo – Tutti per Uno – Viaggio nel tempo, con il secondo appuntamento ambientato nella splendida cornice di Palazzo Te a Mantova.

Dallo scenario mozzafiato di Palazzo Te a Mantova, Il Volo torna con la seconda puntata di “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo”

A condurre la serata saranno ancora una volta Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, con la partecipazione speciale di Lorella Cuccarini. Un evento unico in cui la musica si intreccia con i ricordi, l’arte e la bellezza dell’Italia. Il trio de Il Volo accompagnerà il pubblico in un vero e proprio viaggio musicale nel tempo, tra emozioni, grandi classici del loro repertorio e cover internazionali, eseguite in versioni inedite. Sul palco si alterneranno momenti da solisti, esibizioni di gruppo e duetti con artisti di altissimo livello, per uno spettacolo coinvolgente ed emozionante.

Ad impreziosire la serata, tantissimi nomi di prestigio della musica e dello spettacolo italiano: Antonello Venditti, Fiorella Mannoia Enrico Brignano,Noemi, Marco Masini La soprano Elisa Balbo,Simone Coluccio e Joel Stoyanov, talenti della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma e l’intramontabile Gianni Morandi.

Un cast d’eccezione per una notte indimenticabile che celebrala grande musica italiana e la magia del tempo, tra emozione e spettacolo puro.

Tutti per Uno – Viaggio nel tempo ci aspetta questa sera, partire dalle 21.30 su Canale 5