Tradimento: ecco cosa succederà nella puntata serale in onda il 5 settembre 2025

Tradimento ci aspetta questa sera, 5 settembre 2025. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della dizi turca in onda in prima serata su Canale5.

Tradimento ci aspetta con un nuovo appuntamento in onda stasera, 5 settembre 2025, alle ore 21.45 su Canale5. Gli episodi che vedremo oggi, Oylum e la sua famiglia dovranno affrontare nuovi terribili traumi così come Oltan, che vedrà il suo unico figlio riverso su un letto d’ospedale in gravi condizioni per colpa di Selin. Guzide dovrà chiarire le cose con Sezai, che ha incontrato la sua ex ed è stato fotografato mentre la baciava. Riuscirà l’avvocato ad avere il perdono da sua moglie e Tolga sopravvivrà alla terribile sparatoria di cui è stato vittima? Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di questa sera ma prima facciamo un piccolo ripasso di quanto accaduto in precedenza.

Tradimento: Selin ha sparato a Tolga

Nella puntata di Tradimento del 29 agosto 2025, ovvero la prima dopo la pausa estiva della dizi, Ipek ha scatenato tutta la sua rabbia contro Guzide e Serai, convincendo Azra ad agire per conto suo e rubare il pc di Tolga per prendersi la sua vendetta contro Yesim. Quest’ultima ha ricevuto indietro i suoi soldi ma non ha alcuna intenzione di darli a Tarik, che invece li vorrebbe indietro. Il perfido ex marito di Guzide ha scoperto, grazie ad Azra, che sua moglie non lo ha per nulla in pugno; la chiavetta che millanta di avere e che dice che potrebbe incastrarlo, in realtà è vuota e non potrà mai metterlo nei guai. Tarik è pronto a prendersi la sua rivincita sia con Yesim che con la stessa Guzide, che ha messo in guardia da Sezai, il suo nuovo compagno, dopo che la giudice ha ricevuto delle foto che ritraggono l’avvocato in compagnia della sua ex.

Serra è incinta e ha cercato di corrompere Oltan, ottenendo di far infuriare l’imprenditore, che le ha ordinato di abortire e di sparire. La ragazza, decisa ad avere quello che vuole, ha rivelato alla sorella di aspettare un figlio da Tolga e Selin – provata e ormai fuori controllo – si è recata in azienda dal marito e gli ha sparato tre colpi in pieno petto. Tolga è caduto a terra in una pozza di sangue.

Tradimento, ecco cosa vedremo nella puntata del 5 settembre 2025

Tradimento torna stasera, 5 settembre 2025. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi:

Selin ha sparato a Tolga e viene arrestata. La ragazza si rifiuta di parlare e non chiede nemmeno un avvocato. Le condizioni della sua vittima appariranno subito gravissime. Oylum corre a fargli visita ma tiene la cosa nascosta ai Dicleli. Oltan mette un veto ai suoi dipendenti e impedisce loro di raccontare cosa è successo. L’imprenditore manda a prendere Serra ma lei, spaventata che possa accaderle qualcosa, prende i soldi e scappa. Mualla è certa che Oylum si trovasse insieme a Tolga al momento della sparatoria e sospetta, soprattutto, che lei sia ancora innamorata di lui

Guzide decide di far visita a Kadriye per sapere da lei la verità sulla sua relazione con Sezai. Ozan vuole conoscere suo fratello e va a parlarci ma Dundar non vuole incontrarlo e non si fa trovare. Al ritorno a casa, sconsolato, il ragazzo si trova a dover dormire in albergo insieme a Umit perché sua madre ha bisogno di stare sola con Sezai per parlare di Kadriye. Il loro faccia a faccia si conclude malissimo. La giudice vuole chiedere il divorzio. Dopo aver scoperto di essere la sola persona compatibile in quel momento in circolazione, Oylum decide di sottoporsi al trapianto di rene per salvare la vita di Tolga.

Tradimento va in onda nella prima serata di Canale 5.