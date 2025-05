Tradimento Puntata Serale: ecco cosa succederà negli episodi della Soap in onda Stasera, 9 maggio 2025

Anticipazioni TV

Tradimento torna nella prima serata di Canale5 anche stasera, venerdì 9 maggio 2025. Scopriamo insieme le anticipazioni degli episodi della Soap, in onda oggi.

Tradimento ci aspetta anche stasera, venerdì 9 maggio 2025, alle ore 21.10 su Canale5. La Soap bissa il suo appuntamento dopo la puntata serale andata in onda martedì scorso, 6 maggio 2025. Per Guzide e la sua famiglia gli episodi di oggi saranno molto complicati e tutto per via della gelida Ipek, decisa a farla pagare alla giudice, convinta che sia stata lei a uccidere la sua mamma. Grandi novità anche per Yesim, che affronterà Tarik e gli rivelerà di sapere del suo assassinio. Vediamo insieme cosa succederà nel dettaglio:

Tradimento: Video Riassunto della Puntata Serale del 9 maggio 2025

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi serali di Tradimento in onda il 9 maggio 2025 guardando il video riassunto qui sotto e leggendo le anticipazioni complete della Soap di Canale5.

Tradimento: Ipek pronta a incastrare Guzide!

Ipek ha accusato Guzide di aver ucciso sua madre. Il confronto tra le due donne è rimasto segreto, nonostante Numan abbia messo in guardia, invano, Sezai. Ipek non ha alcuna intenzione di lasciare in sospeso la sua missione, ovvero quella di rovinare la donna che lei crede abbia provocato la morte della sua mamma. Deciderà quindi di entrare in azione con un piano ordito insieme ad Azra e Serra. Con l’aiuto di Bilal, un amico attore di Serra, le tre donne faranno finta che il giovane sia un ragazzo di nome Suat Pakaydin e che abbia bisogno dell’aiuto del magistrato per evitare di pagare due terribili tangenti al giudice Gazanfer e al cancelliere.

Le malefiche ragazze registreranno il colloquio tra Bilal e Guzide e modificheranno la registrazione affinché sembri che sia stato il magistrato a chiedere le tangenti, per creare uno scandalo e per rovinare la reputazione della donna.

Tradimento Anticipazioni Serale del 9 maggio 2025: Yesim pronta a incastrare Tarik ma con le spalle coperte

Ipek verrà assunta da Oltan e con lo stipendio potrà comparsi una bella auto. La ragazza non riuscirà a rivelare al padre di aver fatto l'acquisto e questo perché non vorrà deludere Sezai, felice di informarla di averle appena regalato una nuova autovettura. Intanto Tarik continuerà a trattare con disprezzo Yesim, andando a cena con Oyku, Zelis e Ozan senza di lei. La donna deciderà di vendicarsi come può. Affitterà una cassetta di sicurezza all’ufficio postale e vi nasconderà una chiavetta USB, con all’interno il video in cui si vede il suo ex compagno uccidere Korkmaz. La ragazza affiderà la chiave a Guzide – che precedentemente aveva cercato di avvertire dei piani di Ipek, senza avere però successo – chiedendole di aprire la cassetta solo qualora le succeda qualcosa. Dopo di che si recherà da Tarik per ricattarlo dicendogli di essere al corrente del suo assassinio e di avere le prove per rovinarlo se lui le farà del male. Tarik, che perderà la calma e tenterà di ucciderla, sarà costretto a cedere alle sue richieste.

Kahraman sconvolto da una verità su Oylum nella puntata serale di Tradimento del 9 maggio 2025

Kahraman si è lasciato andare e ha baciato Oylum. Sentendosi in colpa per quello che ha fatto, il ragazzo ha chiesto perdono al cugino ancora in coma ma non ha rinunciato a voler aiutare la figlia di Guzide. Si recherà a casa della giudice insieme a Oylum e Can e sarà là che Tolga lo troverà, finendo per essere molto geloso di questa riunione di famiglia, da cui lui deve essere escluso. Più tardi il nipote di Mualla visionerà il video di Celal e scoprirà che la persona che ha visto il sicario di Behram prima che lui colpisse il cugino, è proprio la sua amata Oylum. Il ragazzo deciderà di mantenere il silenzio.

Tradimento va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime e il martedì e venerdì in prima serata su Canale 5.