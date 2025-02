Tradimento, Puntata Serale: ecco cosa succederà a Guzide e Oylum Stasera, 9 febbraio 2025, su Canale5

Anticipazioni TV

Tradimento ci fa compagnia anche nella prima serata di Canale5. Scopriamo insieme cosa succederà nella lunga puntata in onda questa sera, 9 febbraio 2025.

Un nuovo lungo appuntamento con Tradimento ci aspetta questa sera, domenica 9 febbraio 2025. Dopo una settimana piena di tensione, per la famiglia di Guzide arriveranno delle belle notizie. Queste faranno subito posto a nuovi problemi, causati da Yesim completamente in balia di Burcu senza nemmeno saperlo. Ma cosa accadrà nelle puntate in onda su Canale5 a partire dalle ore 21.30.

Tradimento: ecco cosa è successo nelle puntate precedenti

Tradimento è arrivato nel daytime di Canale5 e ha preso il posto di Endless Love, il cui gran finale è andato in onda il 4 febbraio scorso (2025) in prima serata. Nelle puntate della Fiction, ora diventata Soap, andate in onda durante la settimana che sta per concludersi, abbiamo visto Oylum, Ozan, Sezai e pure Tarik preoccuparsi per Guzide. La giudice ha avuto un grave incidente ed è finita in coma. I suoi figli, suo marito e il suo amico (che segretamente la ama), le sono stati accanto.

Guzide si è risvegliata e i suoi figli, così come Sezai – che le ha scritto ogni giorno una poesia d’amore e l’ha messa sotto il suo cuscino – hanno tirato un sospiro di sollievo. Pure Tarik che ha lasciato Yesim da sola un’altra volta. Yesim, per vendicarsi della sua rivale e per metterla fuori gioco, ha finito per farla cadere nella trappola di Burcu, che ha fatto ricadere su di lei la colpa della distruzione dell’appartamento della giudice, scatenando la reazione indignata di tutti. Guzide, tornata in forze, ha accusato la sua nemica ma Tarik non le ha voluto credere sicuro che la sua compagna non possa aver compiuto una simile nefandezza.

Tradimento Anticipazioni 9 febbraio 2025: Tarik si allontana da Yesim e rapisce Oyku

Nelle puntate di Tradimento in onda in prima serata su Canale5 il 9 febbraio 2025, Ozan, Tolga e Oylum si metteranno d’impegno per organizzare una cena per festeggiare la guarigione di Guzide. Oylum penserà di approfittare dell'occasione per raccontare alla madre della sua espulsione ma purtroppo quando sembrerà arrivato il momento per dirle tutto, la ragazza si tirerà indietro. Tolga non prenderà bene questa sua paura e si allontanerà da lei, deluso dal suo comportamento.

Tarik, che è convinto che Yesim gli abbia mentito di nuovo – in realtà stavolta la colpa è di Burcu – deciderà di andarsene e di rapire Oyku. Yesim sarà disperata e prima chiederà aiuto a Oltan poi a Burcu e alla fine si rivolgerà a Oltan, con cui andrà a letto pur di avere il suo sostegno.

Ozan scoprirà che Yesim ha sedotto Oltan e andrà a riferirlo a suo padre. Tarik non crederà alle sue parole e continuerà a tenere la figlioletta nascosta. Ozan e Oylum troveranno la loro sorellina e capiranno che è stata rapita dal loro papà. Per aiutarla, decideranno di portarla a casa loro, approfittando dell’assenza di Guzide, che si starà concedendo dei momenti romantici insieme a Sezai. Oylum e Tolga riusciranno a riconciliarsi.

Guzide tornerà prima del previsto a casa e durante la notte troverà Oyku. La giudice avvertirà subito Tarik ma dopo aver ricevuto una risposta fredda da parte del marito, deciderà di dargli pure lei una lezione. Yesim, disperata, dopo aver scoperto che la figlia è a casa della sua nemica, denuncerà Guzide di rapimento.

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.