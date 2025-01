Tradimento: La Sesta Puntata della serie TV turca va in onda Stasera, 5 gennaio 2025, su Canale5

Anticipazioni TV

Questa sera, domenica 5 gennaio 2025, non perdere il nuovo appuntamento con Tradimento. La serie TV turca con Vahide Percin, Hunkar di Terra Amara, ci attende su Canale5 alle ore 21.30. Scopriamo insieme le anticipazioni degli episodi della sesta puntata in onda oggi e ripassiamo cosa è successo la scorsa settimana.

Tradimento: ecco cosa è successo nella scorsa puntata del 29 dicembre 2024

Nella quinta puntata di Tradimento, i toni si sono scaldati e le situazioni sono degenerate. Yesim ha affrontato Guzide in tribunale e scatenandosi come una furia contro la sua rivale. La donna vuole che la giudice divorzi da Tarik immediatamente. Lo scontro è degenerato e Tarik, in preda alla rabbia, ha accusato e insulato la sua prima moglie di aver aggredito la più giovane.

Tarik ha scoperto che le cose non sono andate come raccontato da Yesim e che la sua rabbia contro Guzide era immotivata. Oylum, che ha assistito allo scontro tra i suoi genitori, ha deciso di revocare a suo padre il mandato come suo legale e di assumere Sezai al suo posto.

Oltan, spinto da Guzide, affronta Davut Tekel, il segretario dell’ambasciatore responsabile di aver fatto ricadere la colpa dell’incidente su Oylum. L’uomo nasconde una grossa partita di droga all’interno dell’ambasciata e grazie a questo particolare, Oltan riesce a ricattarlo e a costringerlo a presentarsi in tribunale per scagionare la ragazza. Peccato però che il segretario non si presenti.

Il giudice condanna Oylum a sei anni di carcere e Guzide, furiosa, si mette nei guai accusando il magistrato di aver preso una tangente e di essere stato corrotto dai genitori di Tim.

Tradimento: ecco cosa succederà nella puntata in onda stasera, 5 gennaio 2025

Nella sesta puntata di Tradimento e nei suoi episodi, vedremo che Davut sarà stanato e sarà costretto a confessare al procuratore Tuncay quanto accaduto la sera dell’incidente. L’uomo rivela che Tim voleva far ricadere la colpa su Oylum e che sua madre Nuran ha minacciato di licenziarlo se non avesse aiutato il figlio. Oylum viene finalmente scagionata e avvisa Tolga, che torna ad Ankara appena scopre che Guzide si è messa nei guai. Intanto la famiglia dell’uomo rimasto vittima dell’incidente, confessa a un giornalista di essere stata convinta dall’avvocato di Tim ad accusare Oylum di quanto accaduto.

Tradimento va in onda la domenica in prima serata su Canale5.

