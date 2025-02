Tradimento: Chi è Mustafa Ugurlu? Tutto su Tarik della Soap Turca

Anticipazioni TV

Mustafa Ugurlu è l'attore che in Tradimento presta il volto a Tarik. Ecco che cosa sappiamo su di lui!

I telespettatori di Canale 5 stanno cominciando a prendere sempre più familiarità con i volti dei personaggi Tradimento, la soap opera turca che ha ormai preso definitivamente il posto di Endless Love. Tra di essi, spicca quello di Tarik, il marito fedifrago della protagonista, Guzide. Ma che cosa sappiamo di Mustafa Ugurlu, l'attore che lo interpreta? Vediamo insieme qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata!

Tradimento: Età, Origini, Studi di Mustafa Ugurlu

Mustafa Ugurlu è nato a Karaman, in Turchia, il 25 novembre del 1955; quindi è del segno del Sagittario ed ha 69 anni, anche se quest'anno ne compirà 70. Suo padre era un ufficiale sanitario, mentre sua madre una casalinga. Inoltre, ha quattro fratelli, tra cui Ahmet, attore scomparso lo scorso lo scorso anno dopo una lunga battaglia contro il cancro. Quando aveva 2 anni, si è trasferito con la sua famiglia da Konya a Bursa per le esigenze lavorative del papà. Qui a completato l'istruzione primaria e superiore, poi, nel 1978, ha iniziato a recitare presso i teatri statali.

La carriera di Mustafa Ugurlu

Nel 1993 ha esordito come attore, avendo ottenuto la parte nella serie TV Riza Beyler. Nel 1995, invece, si è trasferito in Inghilterra, dove ha lavorato presso il Movement Theatre. Dopo questa breve parentesi inglese, è tornato in Turchia ed ha ripreso a recitare per la televisione con un ruolo nella serie Rıza Beyler. Nel 1996 ha debuttato sul grande schermo nella pellicola Il rompiscatole, con la regia di Ben Stiller. Invece, tra i suoi ruoli più importanti annoveriamo quelli nelle serie Çarpışma, Tradimento e Shahmaran. Inoltre, ha ottenuto diversi riconoscimenti degni di nota. Nel 1998 ha trionfato come Miglior Attore Non Protagonista agli Antalya Golden Orange Film Festival per il film Agir Roman, mentre ai Turkish Film Critics Association (SIYAD) Awards ha ottenuto tre candidature: nel 1998 come Miglior Attore Non Protagonista per il film Agır Roman, nel 2003 come Miglior Attore per il film Fango e nel 2015 come Miglior Attore Non Protagonista per il film Ruzgarin Hatiralari.

Mustafa Ugurlu: Vita Privata dell'attore di Tradimento

Il suo profilo Instagram ufficiale dovrebbe essere @mustafa_ugurlu, e al momento conta circa 14.000 follower. Ha un figlio di nome Yunus, che attualmente lavora come sceneggiatore e che è frutto della storia d'amore che ebbe con la sua ormai ex moglie. Infatti, ha divorziato, ma tempo fa ha dichiarato che non più single: sta insieme ad un donna di nome Aysegul.

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.