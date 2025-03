Tradimento: Chi è Asena Girisken? Tutto su Yesim della Soap Turca

Anticipazioni TV

Asena Girisken è l'affascinante attrice che nella soap opera turca di Canale 5, Tradimento, interpreta la perfida Yesim. Ecco che cosa sappiamo su di lei!

Tradimento, la soap opera turca che ha ormai preso definitivamente il posto di Endless Love, sta appassionando sempre di più i telespettatori italiani con le sue intricate trame. Di certo, gran parte del merito lo hanno anche i protagonisti di Tradimento, con i loro profili ricchi di sfaccettature; ad esempio, tra tutti spicca il nome di Yesim, la giovane, bella e machiavellica amante di Tarik, che sembra essere concentrata soprattutto sul suo desiderio di distruggere la rivale in amore, Guzide. Ma che cosa sappiamo di Asena Girisken, l'attrice che la interpreta? Scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata!

Tradimento: Età, Origini, Studi di Asena Girisken

Asena Girisken è nata ad Hatay, in Turchia, il 12 gennaio del 1992; quindi, è del segno del Capricorno ed ha da poco compiuto 33 anni. Da ciò si legge online, dovrebbe essere alta circa 1,70 m e dovrebbe pesare circa 55 kg. Sin da bambina aveva il sogno di diventare un'attrice professionista, ed infatti ha poi studiato presso il Craft Acting Studio per affinare le sue tecniche di recitazione. All'età di 14 anni ha cominciato a calcare il palcoscenico, recitando in alcuni spettacoli teatrali.

La carriera di Asena Girisken

La sua prima esperienza dietro la videocamera risale al 2015, quando, però, non recitò in un film o in una serie televisiva, bensì in un videoclip musicale: all'epoca veva 23 anni, e fu scelta per il video del brano Ey Istanbul del cantante turco Ozbi. In seguito, nel 2016 ha dato ufficialmente avvio alla sua carriera da attrice, recitando in una serie televisiva, Ask Yeniden. Nel 2017, invece, ha debuttato sul grande schermo, più precisamente nel film Yol Arkadasim e in Cember: Hayalet Gemi. Tra il 2021 ed il 2022 è stata scelta per una serie tv, Uc Kurus, e sempre nel 2022 ha riscosso grande successo calandosi nei panni della perfida Yesim in Aldatmak, ossia Tradimento.

Asena Girisken: Vita Privata dell'attrice di Tradimento

Il suo profilo Instagram ufficiale è @asenagirisken, e al momento conta quasi 79.000 follower. Qui troviamo più che altro foto in cui lei è la protagonista assoluta. Dai suoi post si evince che le sue più grandi passioni sono proprio la recitazione e la moda: i suoi look sono sempre eccentrici ed eleganti al tempo stesso, ma soprattutto al passo con i tempi. A quanto sappiamo, al momento dovrebbe essere single, anche se fino a poco tempo fa era sentimentalmente legata ad un collega, l'attore turco Atakan Ozkaya. Verso la fine del 2024, infatti, hanno smesso di seguirsi reciprocamente sui social.

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.