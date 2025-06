Tradimento Anticipazioni Puntata Serale del 20 giugno 2025: ecco cosa succederà stasera su Canale5

Anticipazioni TV

Questa sera, venerdì 20 giugno 2025, nuovo appuntamento con la puntata serale di Tradimento. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap in onda nella prima serata di Canale5.

Tradimento si avvia velocemente verso la sua pausa estiva. La Soap di Canale5 continuerà a farci compagnia ancora per poco sia nel daytime che nella prima serata della rete ammiraglia Mediaset e la puntata di stasera, 20 giugno 2025, è l’ultimo appuntamento estivo con gli episodi serali. Dalla prossima settimana, al suo posto, arriverà La Notte nel Cuore e successivamente Io sono Farah.

Tradimento si fermerà per tutto luglio e agosto ma tornerà a settembre per il gran finale della Soap, che ci lascerà senza fiato e in cui vedremo accadere tanti colpi di scena, che vedremo anche negli episodi in onda oggi, a partire dalle ore 21.35. Vediamo insieme cosa succederà.

Tradimento Anticipazioni, puntata serale del 20 giugno 2025: Oylum in difficoltà con Kahraman

L’incontro tra Oylum e Tolga è finito in tragedia. Asli, l’amica di vecchia data del ragazzo e colei che ha organizzato tutto affinché tra loro torni il sereno, è stata colpita da un colpo di pistola, sparato dal vicino di casa, in lite con la moglie. I due giovani saranno saranno portati alla stazione di polizia per rilasciare le loro testimonianze e sarà là che Karhaman chiamerà la moglie per sapere dove si trovi. Oylum gli racconterà quanto successo ma ometterà di essere stata in compagnia di Tolga.

Purtroppo per lei, Kahraman scoprirà tutto e accuserà la consorte di essersi più volte incontrata di nascosto con il suo vecchio amore. Il ragazzo confesserà di non riuscire più a fidarsi di lei e la figlia di Guzide sarà costretta a tornare a casa insieme a Can, convinta di essere in procinto di divorziare. Intanto Nazan rivelerà a Guzide che Ipek e Oltan hanno una relazione ma la spronerà anche a parlare con Dundar Terzioglu, che potrebbe essere il suo figlio biologico.

Tradimento: Guzide delusa dal suo incontro con Dundar

Guzide e Tarik decideranno di incontrare Dundar Terzioglu, un giovane imprenditore che potrebbe essere il loro vero figlio. I due confesseranno al ragazzo di essere i suoi probabili veri genitori ma lui, convinto che siano stati mandati dai suoi rivali in affari, li caccerà in malo modo. La giudice perderà le speranze di scoprire la verità e confesserà di non voler più cercare suo figlio. Intanto Sezai vorrebbe recuperare con Guzide, dispiaciuto per quello che ha combinato sua figlia Ipek. L’avvocato chiederà aiuto a Ozan. Ilknur si lascerà andare a dei commenti al vetriolo su Oylum e Kahraman. La donna sarà convinta che Oylum tradisca il marito.

Una verità sconvolgente su Kahraman, ecco cosa vedremo nella puntata serale di Tradimento

Umit e Yesim hanno avuto successo con il loro evento e rimarranno molto sorpresi nel vedere che Ipek e Oltan sono tra gli ospiti. Yesim, in allerta, deciderà di parlare con Oltan e di mostrargli il video in cui la figlia di Sezai ha cercato di investire Guzide. Oltan affronterà la giovane, che avrà un attacco di panico, convinta che la giudice – prima o poi – le farà perdere tutto, pure l’amore del padre di Tolga. Mualla intanto farà visita a Kadriye, l’amante di Sezai ma anche di suo marito Tahir. La donna rivelerà la verità su suo nipote Kahraman: il ragazzo è figlio del suo consorte e della stessa Kadriye.

Tradimento va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime e il venerdì in prima serata su Canale 5.