Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Tolga e Selin si sposano!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di Tradimento, l’amata soap turca in onda su Canale 5: Tolga fa la proposta di matrimonio a Selin, e lei accetta. Ma sarà amore vero?

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Tradimento? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che Tolga, scoperto che Oylum è incinta di Behram, prova a mantenere la calma, ma alla fine perde il controllo. Compreso che la cosa migliore da fare sia provare a voltare pagina, il giovane fa la proposta di matrimonio a Selin, la quale accetta immediatamente. Quando Oltan lo viene a sapere, però, non ne è per niente felice... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: Tolga scopre che Oylum è incinta...

Mentre noi vediamo Tolga ancora molto preso da Oylum, i telespettatori turchi sanno bene che a breve lui farà una proposta di matrimonio ad un'altra. Behram, impaziente di diventare padre, vorrebbe dare la lieta notizia a chiunque; così, alla fine se lo lascia sfuggire con Selin. Quest'ultima, sconvolta al pensiero che la sua migliore amica Oylum sia in dolce attesa, se lo lascia sfuggire a sua volta con Tolga. Lui, nel momento in cui entra a conoscenza di questa sconcertante verità, al cospetto di Selin, cerca di mantenere i nervi saldi, dichiarando ormai non gli importa più che cosa faccia o non faccia l'ex, essendo parte del suo passato...

Tolga perde il controllo... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

Tolga si reca dritto dritto da Oylum per affrontare con lei il delicato argomento della presunta gravidanza, quando assiste ad una scena che lo manda in tilt. Il giovane vede Behram accarezzare la pancia di Oylum, e non reagisce per niente bene. Tolga, seppur in stato confusionale, si mette al volante della sua automobile. Una volta per strada, blocca il regolare scorrimento del traffico, restando fermo al semaforo; a questo punto, scatena l'ira di un altro automobilista, e così tra i due inizia una rissa. Oltan, informato di ciò, accorre in suo aiuto. Finalmente, padre e figlio si riappacificano.

Tolga fa la proposta di matrimonio a Selin, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Dopo tutto ciò che è accaduto, Tolga si rende conto che è giunto il momento di mettere la parola "fine" alla sua love story con Oylum, tanto che comincia ad accorciare le distanze con Selin, la quale non ne è per niente dispiaciuta. Durante una cena con un'altra coppia di amici, il ragazzo fa una giocosa proposta di matrimonio a Selin; poi, però, la invita a cena in un lussuoso ristorante, dove le chiede seriamente se voglia sposarlo. La rossa, emozionatissima, accetta subito. In seguito, Tolga presenta ufficialmente Selin ad Oltan come la sua nuova fidanzata. Il costruttore sembra contento, ma non appena resta solo con Elmas le confida di non esserlo per niente. Oltan sa bene che il figlio sta soltanto cercando di dimenticare l'ex, e che non è realmente innamorato di Selin! L'avvocatessa, però, gli suggerisce di evitare di interferire... L'imprenditore seguirà il prezioso consiglio?

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 15.05 e la domenica pomeriggio alle ore 14.30 sempre su Canale 5.