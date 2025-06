Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: La morte di Serra

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi di Tradimento, la soap turca di Canale 5 che ha per protagonista Hunkar di Terra Amara: ben presto Serra andrà incontro al suo infausto destino...

Ecco che cosa vedremo molto presto su Canale 5 nelle nuove puntate di Tradimento. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Serra, in dolce attesa, avrà un'accesa discussione con Ipek al termine della quale cadrà dalle scale e poco dopo perderà la vita... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: Serra incinta di Tolga...

Tradimento è stato messo in pausa, e sta per essere sostituito da un'altra soap opera turca, Forbidden Fruit. Ma scopriamo insieme che cosa accadrà di clamoroso nelle nuove puntate di questa amatissima dizi. Infatti, quando Tradimento tornerà a tenerci compagnia, dovremo addirittura dire addio per sempre ad un personaggio centrale, ossia Serra. Al momento sappiamo che quest'ultima ha sedotto Tolga quando era disperato ed ubriaco per farci l'amore; così, Serra è rimasta incinta. Ora, la giovane si prepara alla sua prossima mossa. Eh già, perché Serra non ha fatto ciò che ha fatto per niente: ha uno scopo ben preciso...

Serra minaccia Oltan... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

Serra minaccia Oltan: se non le darà ciò che vuole - ossia un'ingente somma di denaro ed un lussuoso appartamento a New York, allora dirà a tutti che è incinta di Tolga. L'uomo non si piega al ricatto, tanto che lei, inferocita, decide di passare subito all'attacco, dichiarando pubblicamente nel corso di una conferenza stampa che porta in grembo il figlio di suo cognato. Temendo una reazione violenta da parte di Oltan, Serra si va a rifugiare a casa di Ipek, certa che l'imprenditore non andrà mai a cercarla lì, visto come è finita tra i due. Peccato che le cose non fileranno lisce come l'olio...

Serra muore, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Serra non tratta Neva con gentilezza, anzi: continua ad impartirle ordini in modo sprezzante come se avesse a che fare con la sua "schiava" personale. Ovviamente, ciò non piacerà per niente ad Ipek, la quale, nel mentre, scopre di essere a sua volta in dolce attesa. Felice di portare in grembo il figlio di Oltan, convinta che questo potrà essere un potente mezzo per riprendersi l'amato, Ipek decide di sbarazzarsi quanto prima della sua amica viziata e maleducata per concentrarsi sul suo nuovo obiettivo. Inizia un'accesa discussione tra la rossa e Serra, che arrivano persino a spintonarsi, fino a quando quest'ultima non cade dalle scale. Ipek, allarmata, chiama immediatamente i soccorsi. Peccato che, nel momento in cui Serra verrà ricoverata in ospedale, dove riprenderà per un attimo conoscenza e poi morirà...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.