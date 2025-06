TIM Summer Hits, terzo appuntamento stasera su Rai1:ospiti e anticipazioni

Anticipazioni TV

Oggi, venerdì 27 giugno si accendono le luci su Piazza del Popolo a Roma per la seconda serata di TIM Summer Hits.

Prosegue l’appuntamento con la grande musica dell’estate: stasera, a partire dalle 21.30, su Rai 1, torna "TIM Summer Hits", lo show musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, in simultanea anche su Rai Radio2, con le interviste esclusive e i contenuti dal dietro le quinte di Carolina Di Domenico, disponibile anche su RaiPlay.

TIM Summer Hits: ospiti e anticipazioni del terzo appuntamento, questa sera su Rai1

Numerosi artisti tra i più amati del panorama musicale si alterneranno sul palco di Piazza del Popolo, portando le loro ultime hit e facendo vivere al pubblico tutte le emozioni e l’energia della musica dal vivo.



In Piazza del Popolo a Roma, tanti i nomi affermati e i volti emergenti del panorama musicale italiano che si alterneranno sul palco: Alfa, Bresh, Capo Plaza, Carl Brave e Sarah Toscano, Coez, Cristiano Malgioglio, Diodato, Emis Killa, Fabio Rovazzi insieme a Paola Iezzi e Dani Faiv, Fedez e Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, Fulminacci, Joan Thiele, Levante, Luchè, Marco Masini, Olly, Patty Pravo.



Firmato da Direzione Intrattenimento Prime Time, "TIM Summer Hits" è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv, in collaborazione con Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi. TIM è “title sponsor” del programma per il quarto anno consecutivo: un progetto che prede forma in un racconto crossmediale abbracciando TV, radio, digital e spazi urbani.