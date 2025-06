TIM Summer Hits, stasera su Rai1, una serata di grande musica: gli ospiti

Anticipazioni TV

L’appuntamento con la grande musica dell’estate è fissato: venerdì 13 giugno si accendono le luci su Piazza del Popolo a Roma per la prima serata di TIM Summer Hits, lo show musicale che ogni anno trasforma l’estate italiana in un grande palco sotto le stelle. In diretta su Rai 1 in prima serata, disponibile in streaming su RaiPlay e in contemporanea su Rai Radio2, il programma si conferma uno degli eventi più attesi della stagione televisiva e musicale.

TIM Summer Hits: ospiti e anticipazioni del primo appuntamento, questa sera su Rai1

A guidare il pubblico attraverso questa maratona musicale ci saranno due volti noti e amatissimi: Carlo Conti e Andrea Delogu. Dal backstage, invece, a svelare i retroscena e a raccontare i momenti più esclusivi con interviste e curiosità ci penserà Carolina Di Domenico, pronta a far vivere da vicino l’emozione dello spettacolo anche a chi lo segue da casa.

La prima puntata di TIM Summer Hits si preannuncia come un’esplosione di energia e musica, grazie a una lineup davvero eccezionale. Sul palco saliranno artisti amatissimi dal pubblico di ogni età: Achille Lauro, Alex Britti, Clementino, Anna, Annalisa, BigMama, Bresh, Brunori Sas, Fedez e Clara, Gabry Ponte, Ghali, Gigi D'Alessio, A-Clark, Iva Zanicchi e Vinny, Negramaro, Noemi, Olly, Rkomi, Rocco Hunt, Serena Brancale, Alessandra Amoroso, Tananai e The Kolors. Una vera e propria parata di stelle per inaugurare nel migliore dei modi la stagione più calda dell’anno.

Dietro le quinte di questo grande evento si muove una macchina organizzativa di primo livello. TIM Summer Hits è firmato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time e rappresenta un branded content realizzato da Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv in collaborazione con Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi. Un progetto che unisce intrattenimento, innovazione e promozione culturale.

TIM Summer Hits non sarà solo uno show da guardare, ma un evento da vivere. Sono infatti previste, in collaborazione con Rai Radio2, una serie di iniziative in piazza per permettere al pubblico di incontrare gli artisti, interagire con i protagonisti e sentirsi parte integrante dell’evento. Un’occasione unica per creare momenti di connessione autentica tra fan e musicisti, in un’atmosfera di festa e condivisione.