TIM Summer Hits: serata di grande musica, in prima serata su Rai1

Oggi, venerdì 28 giugno 2024, su Rai 1, al via la prima serata dell'evento musicale di TIM Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu.

TIM Summer Hits: i cantanti che si esibiranno

Artisti che attraversano intere generazioni, per una serata di grande musica con le canzoni dell’estate 2024. Prende il via TIM Summer Hits”, la kermesse musicale in quattro puntate condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu in onda da venerdì 28 giugno alle 21.25 su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2.

Tra gli ospiti della prima serata, Angelina Mango, Annalisa, Antonello Venditti, Arisa, Elodie, Emis Killa, Ermal Meta, Gaia, Gazzelle, Geolier, Gianna Nannini, Jvli, Mahmood, Matteo Paolillo, Pooh, Olly, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tony Effe.

A fare da cornice, l’incantevole e storica Piazza del Popolo a Roma, che dopo aver ospitato l’evento dal vivo, si rende protagonista degli appuntamenti televisivi. Carolina di Domenico e Gabriele Vagnato, con la loro ironia ed energia, accompagneranno il pubblico nell’anteprima tv condotta dalla coppia Andrea Delogu e Carlo Conti. TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv in collaborazione con Roma Capitale - Assessorato ai Grandi Eventi. Suzuki è l’auto di TIM Summer Hits. Un progetto innovativo capace di valorizzare i partner dell’evento, attraverso un percorso crossmediale studiato ad hoc che abbraccia tutti i mezzi, Tv, radio, digital, cinema e social, ma anche il territorio, la risposta ideale ai brand che desiderano raggiungere il proprio pubblico in un’occasione di socialità e aggregazione come gli appuntamenti con la musica live.

