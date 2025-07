TIM Summer Hits, quarto appuntamento stasera su Rai1: ospiti e anticipazioni

Anticipazioni TV

Oggi, venerdì 4 luglio si riaccendono le luci su Piazza del Popolo a Roma per la seconda serata di TIM Summer Hits.

Prosegue l’appuntamento con la grande musica dell’estate: stasera, a partire dalle 21.30, su Rai 1, torna "TIM Summer Hits", lo show musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, in simultanea anche su Rai Radio2, con le interviste esclusive e i contenuti dal dietro le quinte di Carolina Di Domenico, disponibile anche su RaiPlay.

Roma si accende di musica e spettacolo con un nuovo, attesissimo appuntamento di "Tim Summer Hits", in scena nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo, uno dei luoghi simbolo della Capitale. La quarta serata della kermesse andrà in onda oggi, venerdì 4 luglio alle 21.30 su Rai 1, portando sul palco un concentrato di hit, artisti amatissimi dal pubblico e momenti di puro intrattenimento. La serata sarà trasmessa in simulcast su Rai Radio 2 e sarà disponibile anche su RaiPlay, per vivere l’evento in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.

A condurre l'evento ci saranno Carlo Conti e Andrea Delogu, ormai padroni di casa di questo festival dell’estate italiana. Al loro fianco, nel backstage, Carolina Di Domenico raccoglierà le emozioni a caldo degli artisti e offrirà agli spettatori contenuti esclusivi e interviste inedite, che arricchiranno ulteriormente l’esperienza di chi segue lo show da casa.

La line-up della serata promette scintille e spazia tra generi e generazioni, con la partecipazione di grandi nomi della musica italiana e nuove promesse del panorama musicale. Sul palco saliranno: Aiello, Alex Wyse, Antonia, Baby K, Benji & Fede, Boomdabash con l’intramontabile Loredana Bertè, Finley e Nina Zilli, Ghali, Leo Gassmann, Lorenzo Fragola, Ludwig con l’icona pop Sabrina Salerno, Michele Bravi e Mida, Nek, Nicolò Filippucci, Noemi, i mitici Planet Funk, Raf, Riki in coppia con la regina della tv Lorella Cuccarini, Rkomi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Sarah Toscano, Tananai, Tredici Pietro e Trigno.

Un vero e proprio viaggio musicale pensato per raccontare l’estate italiana attraverso le canzoni più amate del momento e i brani che fanno parte della memoria collettiva. "Tim Summer Hits" è molto più di un semplice show musicale: è una celebrazione della musica live, della condivisione e del talento, che unisce generazioni e gusti diversi in una grande festa all’aperto nel cuore della città eterna.

L’evento è realizzato sotto la direzione artistica della Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai. Si tratta di un branded content promosso da Rai Pubblicità in collaborazione con Tim, prodotto da Friends Tv e organizzato con il supporto di Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi.