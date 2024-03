The Voice Senior: le anticipazioni della sesta puntata, stasera su Rai1

Anticipazioni TV

Oggi, venerdì 22 marzo, in prima serata, sesto appuntamento con The Voice Senior, lo show condotto da Antonella Clerici e dedicato ai talenti Over 60.

L’ ennesima sfida televisiva di Antonella Clerici che tanto sta appassionando il pubblico è giunta alle battute finali. Venerdì 22 marzo alle 21.30 su Rai1, andrà in onda la semifinale di The Voice Senior, il talent show che premia i cantanti emergenti over 60, giunto quest’anno alla quarta stagione.

In giuria, come sempre, Loredana Berté tornata in forma dopo il ricovero, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. Nella scorsa puntata i coach hanno dovuto “tagliare” i componenti dei rispettivi team e si presentano con sei cantanti ciascuno. I cantanti in gara avranno l’ultima possibilità di esibirsi e di convincere il proprio giudice a far parte del team di tre che si esibirà nella “Finale” di The Voice Senior, in onda venerdì 5 aprile, dove sarà il pubblico da casa tramite il televoto a decretare chi vincerà la quarta edizione di The Voice Senior.

Oltre alle performance dei concorrenti, non mancheranno le esibizioni insieme ai coach e i duetti con le interpretazioni dei loro più grandi successi. Una grande festa in musica dove ogni talento regalerà un’emozione diversa. Per molti sarà un’occasione di rivalsa e di riscatto, per altri la possibilità di esibirsi nuovamente su un palcoscenico importante, per alcuni la chance di realizzare un sogno inseguito da tanto tempo. Una serie inesauribile di voci e storie uniche, un invito a non abbandonare mai i propri sogni.

La sesta puntata di The Voice Senior ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Rai1