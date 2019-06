The Resident: da Stasera su Rai 1 la prima stagione in chiaro

Stasera in tv in prima serata su Rai 1 alle 21.25 debutta in chiaro il medical drama The Resident, con i primi tre episodi della prima stagione scritta da Amy Holden Jones, l’autrice del cult movie del 1988 con Julia Roberts, Mystic Pizza, insieme a Hayley Shore e Roshan Selhi (Code Black).





Ambientata tra le mura del fittizio Chastain Memorial Hospital di Atlanta, la serie si differenzia da analoghi drama come Grey’s Anatomy e Doctor House perché non mostra i medici come fossero supereroi dall’indole pura e caritatevole, bensì come semplici e imperfetti esseri umani: alcuni con un’enorme mole di studio e anni di gavetta alle spalle, altri, invece, con più ego e brama di soldi che cultura. Matt Czuchry (Una mamma per amica) interpreta il protagonista, il Dr. Conrad Hawkins, un medico interno consacrato al lavoro, tanto brillante quanto arrogante, che si scontra spesso con l’approccio pragmatico, freddo e distaccato dei suoi superiori nella cura dei pazienti, e non nasconde la sua costante disapprovazione nei confronti del Dr. Bell (Bruce Greenwood, American Crime Story), il narcisista e dispotico primario di chirurgia, la cui fama garantisce all’ospedale ingenti finanziamenti, cosa che gli permette di insabbiare le numerose morti da lui causate in sala operatoria per un tremore alle mani. Quando a Conrad viene affidato Devon (Manish Dayal, Halt and Catch Fire), un tirocinante dalle grandi speranze e fresco di laurea da Harvard, decide di aprirgli gli occhi sul sistema ingiusto e disastrato in cui sono costretti a lavorare. “Tutto ciò che vogliamo fare è aiutare i nostri pazienti”, spiega il Dr. Conrad nell’episodio pilota, Primo giorno: “ma all’università nessuno ci ha spiegato quanti altri modi esistono per fare loro del male”.

Nel secondo episodio Independence Day, un paziente in lista da due anni per un trapianto di cuore sta finalmente per essere operato. In ospedale però è ricoverato un membro del Congresso, che ha avuto un infarti durante una battuta di caccia.

Nel terzo episodio, Compagni d’armi, Louisa, una giovane studentessa di medicina, scopre di avere un tumore, ma non è coperta da assicurazione e la consulente finanziaria dell’ospedale si oppone ad un suo ricovero a spese della struttura. Mentre si cerca di trovare una soluzione per curare il male di Louisa, il Dr. Bell inizia una terapia per provare a bloccare il tremore della mano.

Pur essendo probabilmente la rappresentazione più realistica che sia mai stata fatta per la televisione della vita in un’ospedale, in The Resident non manca, ovviamente, la parte più sentimentale ed emotiva, che è alla base del sano intrattenimento seriale. Tra i protagonisti c’è infatti Emily VanCamp (Revenge), che interpreta Nicolette, un’infermiera con cui il Dottor Conrad ha una relazione molto tormentata.