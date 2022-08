The Princess: Stasera su Sky il Documentario dedicato alla Principessa Diana, a 25 anni dalla sua scomparsa

Anticipazioni TV

Giornata speciale dedicata alla Principessa del Popolo, Lady Diana, che culminerà con il documentario The Princess. A 25 anni dalla sua scomparsa, Sky Documentaries, Sky Uno e NOW dedicano la loro programmazione alla Principessa del Popolo. Ecco tutti gli appuntamenti di oggi.

Sono passati 25 anni da quel 31 agosto 1997, quando Lady Diana perdeva la vita in un incidente stradale, sotto il Pont de l'Alma a Parigi. Per ricordare quel giorno, stasera – 31 agosto 2022 – Sky Uno, Sky Documentaries e NOW, dedicano la loro programmazione alla Principessa del Popolo. Il tutto cuminerà alle 21.15 con l'inedito documentario The Princess, in onda su Sky Documentaries.

The Princess: Stasera il Documentario dedicato alla Principessa Diana, a 25 anni dalla sua scomparsa

Stasera, 31 agosto 2022 alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in Streaming su NOW, andrà in onda The Princess, il documentario dedicato a Lady Diana Spencer, in occasione dell'anniversario della sua morte. Sono passati 25 anni da quella terribile notte che ha spezzato la vita dell'indimenticabile Principessa del Popolo. The Princess si propone di raccontare la storia di Diana in modo unico e coinvolgente. Non si tratta solo di un resoconto della vita della principessa triste ma una vera e propria immersione nelle luci e nelle ombre della travagliata esistenza di Lady D, sempre costretta sotto invadenti riflettori. A tratteggiare gli anni della sua vita privilegiata e drammatica, ci penseranno molti materiali d'archivio, comprese le sensazioni del pubblico davanti alle scelte, più volte controcorrente, della sfortunata Diana. Sarà dunque un docufilm che non rifletterà solo l'anima interiore della sua protagonista ma sarà specchio e verità della società dell'epoca. L'originalità del documentario sta nel raccontare tutti questi aspetti come se le cose si svolgessero nel nostro presente. Avvalendosi di immagini e video che si disveleranno in modo intimo e diretto.

Una Giornata per Celebrare la Principessa del Popolo: la programmazione Sky di oggi, dedicata a Lady D

Non sarà solo il documentario The Princess a farci compagnia in questa giornata dedicata a Lady Diana. Scopriamo insieme tutti gli appuntamenti di oggi 31 agosto 2022 su Sky – Sky Uno, Sky Documentaries e in Streaming su NOW – per ricordare la Principessa del Popolo a 25 anni dalla sua scomparsa.

The Royal e Carlo e Diana - I retroscena, in onda su Sky Uno

Si parte alle 13.15 su Sky Uno con la serie The Royals. Il primo episodio Diana, Una Madre, sonderà il lato materno di Lady Diana. Vedremo come la Principessa ha cresciuto i suoi figli William e Harry, con il chiaro intento di proteggerli dai riflettori, sostenendo – anche dopo il divorzio – le loro ambizioni e i loro sogni. Il secondo episodio intitolato Diana, L'Ultima Estate, racconterà l'ultimo anno di vita della principessa. Da un lato la libertà data dall'abbandono della vita reale, dall'altro la costante pressione mediatica che continua a tormentarla, alimentata dalle sue nuove storie d'amore. Il terzo episodio Diana, regina di cuori, ci mostrerà la figura di Lady D nel suo ruolo di attivista, impegnata in donazioni e nel sostegno di enti benefici. Il quarto e ultimo episodio, Diana, la rivoluzione, cercherà di capire come la figura della Principessa abbia trasformato la Corona e l'immagine ormai secolare di essa sul popolo. Quanto è cambiato il Regno della Gran Bretagna durante e dopo Diana?

Si prosegue, sempre su Sky Uno, con Carlo e Diana – I retroscena. Il documentario esplora l'atmosfera di paura ed esitazione che Carlo e Diana hanno dovuto respirare prima del loro matrimonio in quel famoso 29 luglio 1981. Una data ricordata con gioia dal paese ma molto meno dai suoi stessi protagonisti.

Seguirà su Sy Uno, L'intervista a Diana con le rivelazioni scioccanti rilasciate dalla principessa nel 1995 alla BBC, che sono state in grado di far tremare tutte la casa reale.

Chiuderà la serata di Sky Uno, Diana La Biografia, in due episodi. Un racconto delle ombre che hanno costellato la vita apparentemente fiabesca della principessa: dalle stressanti regole di corte alla bulimia e alla depressione con numerosi tentativi di suicidio: dal divorzio burrascoso alle relazioni segrete e agli scandali da queste derivati. E infine la relazione con Dodi Al Fayed, il milionario che il 31 agosto 1997 ha perso la vita con lei.

Diana at Sixty in onda in seconda serata su Sky Documentaries

Dopo la conclusione di The Princess, alle 22.45 si continua su Sky Documentarie con Diana at Sixty. Il regista Robin Bextor ha voluto rispondere a questo quesito: come sarebbe oggi Diana Spencer? Ha così cercato risposta nelle testimonianze di chi conosceva bene la principessa, montando un collage di interviste che raccontano la sua vita da nuovi e inediti punti di vista.

L'appuntamento è per oggi su Sky Uno, Sky Documentaries e NOW, a partire dalle 13.15.