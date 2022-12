The Net gioco di squadra: tutto sulla nuova fiction sul calcio di Rai 2

Anticipazioni TV

Sulla scia dei mondiali da stasera per tre martedì su Rai 2 spazio alla serie The Net gioco di squadra. Tutte le anticipazioni sulla storia con al centro la passione degli italiani.

La passione non finisce mai, per il calcio in Italia. Anche se non ci siamo qualificati per due edizioni di seguito ai Mondiali, o forse proprio a maggior ragione per questo. Non è però stato storicamente frequente o semplice raccontarlo al cinema o in televisione. Qualcosa sembra cambiato, come dimostra anche The Net – Gioco di Squadra nuova fiction in onda su Rai 2 per tre prime serate a partire da stasera.

Si tratta di uno dei capitoli di un progetto ampio e di carattere internazionale. Italia, Austria e Germania hanno collaborato alla lavorazione di una collana di serie televisive chiamata The Net. Ogni capitolo racconta una storia diversa ed è fruibile in maniera indipendente rispetto agli altri, ma tutti sono accomunati dallo stesso tema, il calcio, e dalla volontà di raccontarlo in maniera originale ed esclusiva. Oltre alla tematica comune infatti, all’interno delle serie vi sono alcuni personaggi chiave che compaiono in tutte le serie, le attraversano trasversalmente e le uniscono in un’unica grande storia.

Per l’Italia è Cross Productions a co-produrre con Das Netz GmbH uno dei capitoli del progetto che verrà distribuito a livello internazionale. La serie italiana The Net – Gioco di Squadra, la serie austriaca The Net – Prometheus e la serie tedesca The Net – Promised Land raccontano i retroscena dell’industria calcistica. Il capitolo italiano è creata da Matthias Hartmann e Plinio Bachmann, il soggetto di serie è di Matthias Hartmann, Plinio Bachmann, Luca Manzi, Daniele Rielli, Gianluca Leoncini, Valerio Cilio, le scenggiature di Gianluca Leoncini e Valerio Cilio. La regia dei primi tre episodi è di Volfango De Biasi, dei successivi tre di Lorenzo Sportiello.

La storia raccontata in The Net

Toscana Football Club, la seconda squadra della città di Firenze, ha fatto la storia raggiungendo la massima divisione calcistica partendo dalle categorie più basse. Oggi, però, la squadra è nei guai: il tracollo finanziario e la paura di retrocedere si stanno trasformando sempre più in una terribile certezza. La famiglia Tessari, proprietaria del club in crisi, è costretta a cedere la metà della società per riuscire a salvarla. Il nuovo partner scelto dal Presidente è un imprenditore cinese: un uomo ricco e autorevole che vede nell’operazione finanziaria un’occasione per sfruttare Firenze come brand.

La cessione della società non viene apprezzata da una potente ed influente eminenza del calcio, Maurizio Corridoni, che sia per l’affetto che prova per la squadra che per i suoi interessi personali, è disposto a tutto pur di conquistare il club calcistico. Vincenzo Tessari, l’imbranato figlio del Presidente, dovrà darsi da fare se vuole conquistare un posto da manager nel mondo del calcio che conta e dimostrare a suo padre di esserne degno. Non realizza che sta iniziando una battaglia contro un potente nemico come Corridoni, ma soprattutto che dovrà passare attraverso scandali aziendali, prove amorose e drammi familiari per riuscire a realizzarsi.

Le anticipazioni sulla prima puntata di The Net gioco di squadra

Toscana Football Club, la seconda squadra della città di Firenze, ha fatto la storia raggiungendo la massima divisione partendo dalle categorie più basse, ma oggi di nuovo rischia la retrocessione. La famiglia Tessari, proprietaria del club in crisi, deve cercare di recuperare, evitando il tracollo finanziario. Vincenzo Tessari, il figlio del Presidente della squadra, è un imbranato irrecuperabile, ma anche un instancabile sognatore. Suo padre non crede minimamente in lui e per questo lo tiene ai margini della dirigenza della squadra. È un assiduo cocainomane e non è raro che venga fregato da gente più furba di lui. Come quando torna dal Camerun, dove Lucky, un intermediario locale, gli vende tre giovani giocatori scarsi, e gliene regala uno. L’unico ragazzo che Vincenzo non ha scelto, Kenneth, si rivela anche essere l’unico dotato di un certo talento.

All’alba della partita che potrebbe determinare la retrocessione della squadra, l’aria è molto tesa. Il Presidente, odiato dalla tifoseria, guarda il match protetto dalle mura di casa, assieme alla moglie Angela. Vincenzo, invece, è allo stadio per tenere sotto controllo la situazione: pochi giorni prima della partita infatti, ha stretto un patto con un potente e misterioso individuo, Maurizio Corridoni. Il giovane, in cambio di un ruolo di potere nella dirigenza del Toscana, ha promesso di tradire suo padre, corrompendo alcuni giocatori per fare sì che perdano l’ultima partita. Retrocedendo, la squadra potrà essere venduta ad un prezzo stracciato e finire tra le mani di Corridoni. La partita per la salvezza procede come previsto, il Toscana sta perdendo 0 a 1. A scombinare tutto però, ci pensa proprio il ragazzo sconosciuto venuto dal Camerun. Vincenzo ha infatti convinto il Mister a farlo giocare e Kenneth segna un gol, pareggiando la partita. A nulla serve l’asso nella manica di Corridoni: ha corrotto l’arbitro che assegna un rigore alla squadra avversaria. L’infallibile rigorista però, Sasà Di Pascale, accortosi della combina decide di sbagliare volontariamente il penalty. Il Toscana F.C. si salva e il Presidente annuncia l’ingresso di un nuovo socio, l’investitore cinese Lei Bo affiancato dal figlio, Zhang Bo.