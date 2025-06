The Family: Serap si sarebbe potuta salvare? La nostra opinione sulla sua tragica morte

Anticipazioni TV

Serap si è tolta la vita, dopo aver fatto una sconvolgente rivelazione alla famiglia Soykan. Ma la sua morte si sarebbe potuta evitare? Noi abbiamo un'idea ben precisa al riguardo...

Serap, ribattezzata da Seher "occhi tristi" per la sua espressione sempre malinconica, alla fine si è tolta la vita, lasciando sotto shock i telespettatori di The Family. Ma lei si sarebbe potuta salvare oppure il suo destino era segnato? Questa è la nostra opinione al riguardo!

The Family: Serap, un personaggio controverso...

Serap ci ha dapprima incuriosito, poi inquietato, poi irritato, ed infine commosso. La giovane si è presentata come un'avvocatessa che, senza farsi il benché minimo scrupolo, era pronta a tutto pur di veder soccombere uno ad uno i membri della famiglia Soykan. Tuttavia, ben presto abbiamo scoperto che l'odio che Serap nutriva nei confronti di questo gruppo di malavitosi aveva radici profonde: quando era soltanto una ragazzina, le accadde qualcosa che la turbò a tal punto che tentò il suicidio, e non è mai riuscita a recuperare neanche un briciolo di serenità...

The Family: Il suicidio di Serap...

Serap non era in grado di aprirsi e raccontare che cosa le fosse accaduto di tanto terribile da bambina, né con suo marito Cihan né tantomeno con una psicologa come Devin. Quando si è ritrovata a tavola con la famiglia Soykan al completo, però, sembrava non stesse aspettando altro per vuotare finalmente il sacco. Così, la mora ha rotto il silenzio ed ha raccontato il suo orribile segreto: Yusuf Soykan, il padre di Aslan, la violentò. Come se non bastasse, Hulya decise di non crederle e di restare dalla parte del marito. Dopodiché, Serap ha estratto la pistola, l'ha puntata contro se stessa e si è tolta la vita...

The Family: Serap si sarebbe potuta salvare?

Serap è stata ed è rimasta fino al suo ultimo respiro una vittima di violenza sessuale. Avendo subito questo abuso in tenera età, e non avendone mai parlato con nessuno, men che meno con uno specialista, la poverina non è stata in grado di superarla, o almeno di entrare in possesso degli strumenti giusti per riuscire a gestirla. Di frequente nel corso di questa soap opera abbiamo sentito i suoi protagonisti interrogarsi sulla potenza dell'amore: si tratta di un sentimento talmente tanto forte da riuscire a guarire chiunque? In questo caso, purtroppo, la risposta sembrerebbe essere negativa. Nonostante Ilyas l'abbia sempre trattata come la figlia prediletta, e nonostante Cihan l'abbia sempre fatta sentire la più amata delle mogli, la ferita di Serap era troppo profonda ed ancora troppo sanguinante affinché il loro affetto potesse essere abbastanza da fermare un'emorragia simile. Di certo noi speravamo in un finale diverso per lei e per la coppia che formava con Cihan, ed abbiamo sperato che quest'ultimo fosse capace di "salvarla", ma, forse, per Serap era già tardi...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00, e nel weekend a partire dalle 14:30 circa, sempre su Canale5.