The Family: Cihan, vittima o carnefice? Ecco che cosa ne pensiamo

Anticipazioni TV

Cihan è un uomo che fa più tenerezza oppure più rabbia? Noi abbiamo un'idea ben precisa al riguardo...

Cihan, lo sventurato "fratello maggiore" di Aslan, è forse il personaggio più controverso di The Family: a qualcuno fa pena, a qualcun altro irrita. Ma chi è davvero Cihan, un uomo che ha sofferto molto perché non si è mai sentito amato oppure più semplicemente un uomo cattivo? Questa è la nostra opinione al riguardo!

The Family: Cihan fa una scoperta sconvolgente sulle sue origni...

Cihan è il primogenito dei Soykan, più o meno. Stiamo infatti parlando di un giovane uomo che è stato cresciuto da Yusuf e Hulya, convito di essere stato anche messo al mondo da loro due; poi, però, Cihan ha scoperto che ha vissuto per tanti anni nella menzogna. Yusuf, un malavitoso, ha brutalmente ucciso i genitori biologici del ragazzo, e Hulya, impietosita, si è subito affezionata al povero orfanello; quindi, di comune accordo con il marito, hanno scelto deliberatamente di tirarlo su come se fosse figlio loro. Tuttavia, quando è entrato a conoscenza di questa terribile verità, Cihan non ha reagito per niente bene...

The Family: Cihan giura vendetta...

Cihan è sempre stato la "pecora nera" della famiglia: non si è mai sentito realmente apprezzato o semplicemente "visto" ed ascoltato dai suoi genitori. In fin dei conti, non è passato giorno in cui Hulya e Yusuf non abbiano messo al centro delle loro vite il secondogenito, Aslan. Entrato a conoscenza della terribile verità in merito alle sue origini, ha capito che il fratello è sempre stato il figlio prediletto perché lui non era neanche figlio dei coniugi Soykan. Nel momento in cui ha aperto gli occhi, Cihan ha perso totalmente il controllo, accecato dall'ira ed assetato di vendetta...

The Family: Cihan, vittima o carnefice?

Cihan, scoperto che Yusuf e Hulya non sono i suoi veri genitori, ma coloro i quali hanno ucciso i suoi veri genitori, ha impugnato la pistola ed ha sparato ad Aslan. Poi, ha giurato vendetta sia a quest'ultimo che a Hulya: il suo unico scopo di vita è diventato togliere ai Soykan tutto ciò che hanno per vederli finalmente in ginocchio. Proprio per questo motivo, lui è arrivato ad allearsi con il peggior nemico della sua famiglia adottiva, Ilyas, condividendo con lui lo stesso obiettivo, distruggere Aslan e tutti gli altri. Cihan non sente ragioni: nonostante il biondo continui a dirgli di non aver mai smesso di considerarlo suo fratello, lui continua a ringhiargli in faccia che ormai vive per veder crollare l'impero dei Soykan. Non stupisce che Cihan ce l'abbia a morte con la "madre", visto che Hulya ha sulla coscienza i suoi genitori naturali e gli ha mentito per tutta la vita sulle sue origini; quel che stupisce, però, è che ce l'abbia tanto anche con Aslan, reo esclusivamente di essere il figlio legittimo e preferito. Insomma, questo personaggio, benché si atteggi da cattivone, ci fa un po' di tenerezza: dopotutto, è stato un bambino ed un adolescente che non si è mai sentito considerato ed amato abbastanza, poi un uomo che ha preso coscienza dello spaventoso perché. Tuttavia, ci fa anche un po' di rabbia quando si scaglia contro Aslan, che, invece, a suo modo gli ha sempre voluto bene...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.