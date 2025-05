The Family, Cambio programmazione: La Soap anticipa e si allunga dal 19 maggio 2025. Tutti i dettagli

Anticipazioni TV

A partire da domani, lunedì 19 maggio 2025, The Family andrà in onda prima e con delle puntate più lunghe su Canale 5.

C'è una buona notizia per i fan di The Family: a partire da domani, lunedì 19 maggio 2025, questa soap opera turca di grande successo, oltre ad andare in onda prima, occuperà uno spazio più grande sul palinsesto di Canale 5. Ecco tutti i dettagli.

The Family va in onda in anticipo e con puntate più lunghe

Dopo il grande successo della prima stagione di The Family, andata in onda lo scorso anno su Canale 5, quest'anno stiamo seguendo i nuovi episodio di questa soap opera turca, quelli della seconda stagione, sempre nel daytime della rete ammiraglia Mediaset. I numerosissimi fan di The Family ne sono molto felici, anche se c'è una "nota stonata": quotidianamente vanno in onda delle puntante di circa tredici minuti. Finalmente le cose stanno per cambiare. Infatti, a partire da domani, lunedì 19 maggio 2025, i protagonisti della soap in questione, Aslan e Devin, ci terranno compagnia per molto più tempo. Anzitutto, cambierà l'orario della messa in onda, che verrà anticipato dalle 16:50 alle 16:15 circa, ed inoltre vedremo episodi di circa quarantacinque minuti, cioè fino alle 17:00, quando inizia Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino. The Family prende il posto del daytime di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 condotto dall'omonima presentatrice che stasera giungerà al termine con la tanto attesa finale che decreterà il vincitore tra Antonia, Daniele, Alessia, Trigno e Francesco, i cinque allievi rimasti in gara.

The Family: Ecco dove siamo rimasti...

Nell'ultima puntata andata in onda di The Family, quella di venerdì 16 maggio 2025, abbiamo visto Seher cacciare via Hulya di casa in malo modo e poi riabbracciare sua figlia Nedret con grande affetto. Intanto, i piccoli Zeynep e Kaya sono andati a trovare Leyla in carcere accompagnati da Devin. La detenuta ha fatto sapere alla cognata di desiderare che porti avanti la sua lotta per ottenere la custodia dei bambini, e che è pronta a tutto pur di aiutarla a vincere. Serap, invece, ha baciato Cihan, e nel mentre ha acceso il proiettore per mostrargli Ibrahim in diretta: è in ospedale, agonizzante. Il giovane, sconcertato, le ha consigliato di consultare uno psicologo, e la ragazza lo ha mandato via. Nel frattempo, Aslan ha affrontato a brutto muso Bedri, il quale stava facendo affari con degli uomini sullo yacht. Per finire, Hulya ha mostrato alla suocera una lettera di uno spasimante di Nedret, in modo tale che l'anziana si rivoltasse contro la figlia...

Le Anticipazioni della Nuova Puntata di The Family

Nella puntata di domani, lunedì 19 maggio 2025, di The Family, Aslan viene a sapere che Ibrahim è ancora in terapia intensiva. Intanto, Serap sta cercando di fornirsi un alibi per difendersi dalle minacce del biondo, pronto a denunciarla. L'avvocatessa dà dei soldi allo scagnozzo di Ibrahim e gli chiede di testimoniare a suo favore. Iskender e Turgut, invece, si recano dalla famiglia di Elif per chiedere la sua mano per conto di Ekrem. Peccato che, un attimo dopo, il futuro sposo scopre che Yagmur non è fidanzata con Burak come gli aveva fatto credere. Nel frattempo, Devin preoccupata per il piccolo Kaya, che ha la febbre a quaranta, lo accompagna insieme ad Aslan nella struttura ospedaliera in cui lavora Ergun affinché lo visiti...

