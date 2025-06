The Family: Bedri e Yagmur si sposano. Ecco come si svolge il rito del matrimonio tradizionale in Turchia

Anticipazioni TV

In The Family stanno per avere luogo le nozze tra Bedri e Yagmur, quindi presto assisteremo al tradizionale rito del matrimonio turco. Ecco in che cosa consiste questa importante cerimonia.

Bedri e Yagmur di The Family sono pronti a diventare marito e moglie, dunque noi stiamo per assistere all'affascinante rito del tradizionale matrimonio turco. Ma in che cosa consiste di preciso? Scopriamolo insieme nel dettaglio!

The Family: Yagmur e Bedri si vogliono sposare, ma...

In queste puntante, le ultime di The Family, Yagmur ha finalmente accettato la proposta di matrimonio di Bedri. I due, però, hanno prima dovuto superare l'ostacolo rappresentato dalla madre di lei, Nese, che non avrebbe voluto dare in sposa un'altra figlia ad un altro componente della famiglia Soykan, conscia dei rischi che ciò comporti. Alla fine, anche e soprattutto grazie all'intervento di Nedret, la donna si è convinta a dare la sua benedizione a Yagmur, anche perché ha aperto gli occhi su quanto quest'ultima sia innamorata di Bedri. I problemi, tuttavia, non erano finiti...

The Family: Bedri e Yagmur procedono con i preparativi del matrimonio...

Seher è passata a miglior vita: si è spenta nel sonno, nel suo letto, serenamente. Così, Yagmur e Bedri hanno pensato che, per rispettare il lutto, la cosa migliore sarebbe stata rimandare le nozze; poi, però, hanno capito che in questo modo non avrebbero rispettato le ultime volontà della nonnina defunta, che aveva espressamente chiesto alla famiglia di non essere tristi e di proseguire ciascuno con la propria vita. A questo punto, la rossa è andata avanti con i preparativi della magica notte dell'henné, ed il moro con quelli del suo addio al celibato...

The Family: Il rito del matrimonio in Turchia

A breve assisteremo dunque al matrimonio tra Yagmur e Bedri, e potremo restare incantati dai tradizionali festeggiamenti turchi. Anzitutto va sottolineato che in Turchia il matrimonio non è un'unione tra due persone, bensì tra due famiglie. Questo evento, inoltre, è caratterizzato da momenti ben precisi, e nessuno di essi può essere saltato: l'ufficializzazione del fidanzamento, il Soz kesme, il fidanzamento stesso, il Nisan, la notte dell'hennè, il Kina gecesi, ed il matrimonio di per sé, chiamato Dugun. ll primo incontro tra i fidanzati e le rispettive famiglie avviene a casa della giovane, che dovrà preparare il caffè da sola ed offrirlo agli ospiti, e all'amato, che dovrà bere la bevanda non zuccherata, ma salata: così lui potrà dimostrare la sua determinazione e la sua pazienza. Se tutto va bene, allora ha inizio il fidanzamento, che in genere dura un paio di mesi; poi si fissa la data delle nozze. Nel corso della festa di fidanzamento, la futura sposa riceve dei doni da parte della famiglia del futuro sposo, specialmente oro. In seguito ha luogo la notte dell'hennè, una sorte di addio la nubilato occidentale: lei trascorrerà una serata in compagnia delle parenti ed amiche, tra chiacchiere, balli e canti. Il giorno del dugun, ossia del matrimonio vero e proprio, la coppia deve obbligatoriamente recarsi in Comune per il rito civile. Sarà lui a passare a prendere lei, vestita di bianco e con un fazzoletto rosso in testa. Successivamente ha inizio la festa, fatta perlopiù di cibo e balli. Gli invitati sono innumerevoli: si può parlare anche di eventi con 500 persone. Durante la celebrazione, cruciale è il taki, ossia il momento in cui gli invitati danno agli sposi i loro regali, specialmente denaro e oro.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.20, e nel weekend a partire dalle 14:30 circa, sempre su Canale5.