La Notte Nel Cuore: Ecco cos'è e che significato ha la cerimonia dell'henné di cui sono stati protagonisti Cihan e Sevilay

La Notte Nel Cuore è la nuova dizi turca che ci fa compagnia nella prima serata su Canale5. Grazie allo storia appassionante di Nuh e Melek stiamo scoprendo nuove curiosità sulla Turchia, come per esempio l'usanza di celebrare una futura sposa con la cerimonia dell'henné. Ecco di cosa si tratta.

La notte nel cuore è la nuova dizi che ci fa compagnia nella prima serata su Canale5. Questa settimana, dal 23 al 29 giugno 2025, è andata in onda eccezionalmente di venerdì, dopo la conclusione di Tradimento, che si ferma per l'estate. Dalla prossima e per tutto luglio, il venerdì sarà occupato da Io Sono Farah con Demet Özdemir mentre la travagliata storia di Nuh e Melek tornerà di domenica. Guardando questo nuovo appuntamento stiamo scoprendo moltissimo sugli usi e i costumi della Turchia e diversamente dalle altre dizi turche attualmente in onda su Mediaset, La notte nel cuore non è ambientata a Istanbul, capitale cosmopolita, grande metropoli e connubio perfetto tra antico e moderno, ma in Cappadocia, la regione nota per le sue mongolfiere e per la sua natura selvaggia.

La famiglia Sansalan vive nell’agio, tra le ricche catene alberghiere della zona e sembra essere molto aperta all’innovazione – basta vedere il parco auto che possiede – ma legata ad alcune tradizioni, a cui alcuni non possono rinunciare, come la cerimonia dell’henné. Ma cos’è esattamente e che significato ha? Scopriamolo insieme.

La Notte nel Cuore: Sevilay e Cihan costretti da Harika alla cerimonia dell’henné

Nella puntata de La Notte nel Cuore del 15 giugno 2025, Harika ha convinto la sua famiglia a lasciarle organizzare una serata speciale per Sevilay. Hikmet e Samet l’hanno lasciata fare anche se la giovane non ha mai mostrato una grande simpatia per la cugina e futura moglie di suo fratello. E in effetti la ragazza aveva in mente di mettere alla berlina la sposina, facendo crollare la sua reputazione e rovinando le sue nozze. La figlia di Sumru non è riuscita nel suo intento e anzi ha scatenato l’ira di suo padre, che ha dovuto punirla, ma ha anche suscitato la nostra curiosità su cosa sia e cosa significhi la cerimonia dell’henné e perché anche in Turchia, oltre all’India, venga celebrata prima di un matrimonio.

La Notte nel Cuore: ecco cos'è la cerimonia dell’henné

La cerimonia dell’henné di cui sono stati protagonisti Cihan e Sevilay nella puntata del 15 giugno 2025, è una tradizione legata al passato a cui i turchi sono molto legati. Il matrimonio è un momento importante per tutte le famiglie turche e tutte le tappe che portano al giorno delle nozze vero e proprio sono fondamentali per rispettare le tradizioni e per celebrare l’onore della propria famiglia d’origine. La kina gecesi o cerimonia dell’henné è una di queste e potremmo accomunarla al nostro addio al nubilato, perché in realtà segna l’ultimo momento o l’ultima notte che la futura sposa vivrà da nubile. In passato solo le donne potevano partecipare ma con il tempo – e come abbiamo visto ne La Notte nel Cuore – l’invito è stato aperto a tutti. In realtà la festa non è molto divertente o meglio è un momento di tristezza perché segna la separazione tra la giovane sposa e la sua casa e l’obiettivo è di far piangere sia lei sia sua madre e in fila le sue zie e le sue amiche, con musiche e canzoni tristi. Il pianto viene poi seguito dal divertimento e dall’applicazione dell’henné sulle mani degli sposi, legate da un filo rosso, da parte delle donne presenti e legate alla sposa. La giovane protagonista della serata è di solito vestita di rosso e sul suo capo viene posto un velo.

L’henné rappresenta protezione, benedizione e fertilità. La tradizione vuole che si celebri la notte prima delle nozze ma negli ultimi tempi è permesso farla anche giorni prima di questo, così come è successo a Sevilay e Cihan, che sono ancora presi dai preparativi. Ma questo matrimonio si farà?

La Notte nel Cuore: dopo la notte dell’henné ci sarà il matrimonio?

Nelle prossime puntate de La Notte nel Cuore scopriremo cosa succederà al matrimonio tra Cihan e Sevilay. Vi facciamo qualche anticipazione e vi avvertiamo che da ora in poi ci saranno SPOILER.

Sappiamo già che i due cugini hanno deciso di sposarsi solo con il rito civile e non con quello religioso, questo perché hanno sempre avuto intenzione di divorziare. Nelle scorse puntate hanno persino deciso quanto tempo durerà il loro matrimonio e hanno scelto di procedere al divorzio dopo appena 6 mesi, confessando di non essere riusciti ad andare d’accordo come marito e moglie. Ma attenzione, non ci sarà alcun legame! No, il matrimonio non si farà e sarà Sevilay a interromperlo, stanca di essere usata come una bambolina e al corrente che sua madre ha finto di aver avuto un infarto. Ma avrà anche scoperto che Hikmet non è la sua vera mamma e che lei è figlia di un riccone che è in punto di morte? Per rispondere a questo vi rimandiamo alle nostre prossime anticipazioni sulla puntata che andrà in onda domenica 6 luglio 2025.

