The Couple: le anticipazioni della puntata di lunedì 14 aprile

Oggi, lunedì 14 aprile in prima serata su Canale 5, la seconda puntata di The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality game, prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio da Francesca Barra e Luca Tommassini.

The Couple – Una vittoria per due, anticipazioni della puntata di lunedì 14 aprile

Il sogno di vincere il milione di euro in palio è stato protagonista di questa prima settimana. I concorrenti, nel corso dei primi giorni trascorsi insieme, hanno iniziato a “studiarsi” e a mettere a punto strategie di gioco. Le coppie formate durante la prima puntata – Antonino e Andrea, Giorgia e Laura – hanno legato fin da subito e sembrano andare molto d’accordo. Parallelamente, però, sono nate le prime incomprensioni e la tensione del gioco comincia a salire.

Durante la puntata, tutti i concorrenti dovranno affrontare diverse sfide. Solo la coppia vincitrice otterrà come premio la possibilità di sfilare una o più chiavi agli avversari – aumentando così le proprie chance di trovare quella giusta per aprire la cassaforte contenente il milione – e guadagnare l’immunità dalle prime nomination.

Infine, spazio a una sorpresa per le sorelle Testa: la loro mamma, Anna, arriverà per salutarle e sostenerle.

The Couple – Una vittoria per due è un reality game show in cui 8 coppie di concorrenti, legate da amicizia, affetto o parentela, si sfidano per aggiudicarsi un montepremi di 1 milione di euro. Le coppie dovranno dimostrare abilità mentali, fisiche e soprattutto complicità, affrontando prove settimanali sia in diretta prime time che in esterna, mentre la loro convivenza sarà ripresa 24 ore su 24. Oltre a conquistare il pubblico per evitare l’eliminazione al televoto, i concorrenti dovranno accumulare delle chiavi speciali durante il percorso: solo una di queste aprirà la cassaforte con il premio finale. Più chiavi si ottengono, maggiori saranno le possibilità di vincere. Tra sfide, strategie e convivenza forzata, il mix di competizione e quotidianità promette colpi di scena fino all'ultimo momento.

Le sei coppie ufficiali di The Couple:

Manila Nazzaro e il marito Stefano Oradei

Le sorelle Brigitta e Benedicat Boccoli

Le sorelle Irma e Lucia Testa

Jasmine Carrisi e l’ex fidanzato/oggi miglior amico Pierangelo Greco

Elena Barolo e Thais Souza Wiggers, ex Veline e amiche

Antonino Spinalbese e un altro concorrente che verrà svelato questa sera

La seconda puntata di The Couple, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5